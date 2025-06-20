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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:33 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:33
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Karaman ve Mersin'de belirlenen 8 adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda A.B, Y.U, V.U, A.T, A.Y, E.B, İ.A, S.S. ve M.Ö. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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