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        Köyünün coğrafi işaretli halısını gelecek kuşaklara aktarabilmek için mücadele ediyor

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da yaşayan Cemile Yiğitoğlu, köyünün coğrafi işaretli ürünü Taşkale halısının unutulmaması için sarf ettiği çabayla çevresine örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:57 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:57
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        Köyünün coğrafi işaretli halısını gelecek kuşaklara aktarabilmek için mücadele ediyor
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        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da yaşayan Cemile Yiğitoğlu, köyünün coğrafi işaretli ürünü Taşkale halısının unutulmaması için sarf ettiği çabayla çevresine örnek oluyor.

        Evli ve 3 çocuk annesi 66 yaşındaki Yiğitoğlu, 11 yaşında annesinin dokuma tezgahına oturarak halı dokumacılığına başladı.

        İlkokulu bitirdikten sonra dönemin şartları nedeniyle eğitim hayatına devam edemeyip dokumacılığı sürdüren Yiğitoğlu, evlenince eşinin de desteğiyle ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitirdi.

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda 1992 yılında dokumacı kadrosuyla işe başlayan Yiğitoğlu, 2012'de emekli oldu.

        Yiğitoğlu, emekli olduktan sonra da tezgahından ayrılmadı, halı dokumaya devam ederek unutulmaya yüz tutan dokumacılığı gelecek nesillere aktarabilmek için mücadele etti.

        Bu yaşına kadar Taşkale halısı dokumayı sürdüren Yiğitoğlu, bugüne kadar dokuduğu Taşkale halılarından oluşan sergi açtı. Gazi Kültür Sanat Merkezi'nde 21 Temmuz'a kadar açık kalacak sergide yaptığı halılardan bir kısmını beğeniye sunan Yiğitoğlu, ziyaretçilere dokumacılığın inceliklerini anlatıyor.

        Yiğitoğlu, AA muhabirine, yarım asrı aşkın süredir dokuduğu Taşkale halısını gelecek nesillere aktarmak için çalıştığını söyledi.

        Dokumacılığın geçmişte Taşkale için büyük gelir kaynağı olduğunu belirten Yiğitoğlu, "Biz, okula giderken halı dokurduk. Öğlene kadar halı dokur, öğleden sonra okula giderdik. İlkokulu bitirdikten sonra da sürekli halı dokudum. Şimdi unutulmaya yüz tuttu." dedi.

        - "Gönülden istenirse bu iş devam eder"

        Halıların aslına uygun olması için her aşamasında eski yöntemleri kullandığını vurgulayan Yiğitoğlu, dokumada kullanılacak yünleri de doğal yöntemlerle boyadığını anlattı.

        Mesleğinin bir noktadan sonra tutkuya dönüştüğüne dikkati çeken Yiğitoğlu, sağlık sorunları yaşadığını ancak halı dokumanın kendisine iyi geldiğini söyledi.

        Cemile Yiğitoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "2014'te Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü'nü kazandım ama sağlık sorunlarım nedeniyle bırakmak zorunda kaldım. Sonra açıköğretimden Sosyal Hizmetler Bölümü'nü bitirdim. Şu anda yine açık öğretimden Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nü okuyorum. Emekli olduktan sonra da durmadım. İplerle, boyalarla uğraştım. İlkokuldan beri halı dokumama rağmen yeni bir halıya başladığımda sanki hiç dokumamışım gibi heyecanlanırım. Çok emek isteyen bir ürün. Halıları eşe dosta hediye ediyorum. İnşallah bu sanat devam eder. Sergiyi 'Gelecek nesillere kalsın, belki özenen, devam etmek isteyenler olur' diye açtım. Gençler, bayanlar isterse unutulmaya yüz tutan bu halıyı dokuyabilirler. Gönülden istenirse bu iş devam eder. Bitmesini istemem."

        Sait Yiğitoğlu da eşinin çok azimli olduğunu, gösterdiği çaba ve başarılarla çevresi tarafından takdir edildiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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