        Karaman Haberleri

        Karaman'da Hazreti Mevlana anılacak

        Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Karaman'dan başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 15:16 Güncelleme: 27.11.2025 - 15:16
        Karaman'da Hazreti Mevlana anılacak
        Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Karaman'dan başlayacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Konya'da bu yıl 752'ncisi düzenlenecek anma törenlerinin, Karaman'da gerçekleştirilecek etkinliklerle başlayacağı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mehmet Fatih Çiçekli, bu önemli başlangıcın sadece bir takvim değişikliğinden ibaret olmadığını, Karaman'ın Mevlana ailesiyle olan güçlü bağlarının yeniden hatırlanması anlamına geldiğini belirtti.

        Karaman'da böyle bir etkinliğe ev sahibi yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirten Çiçekli, "Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde bu yıl ilk kez Karaman'da başlıyor. Mevlana'nın annesi Mader-i Mevlana'nın ebedi istirahatgahı Karaman'da bulunmaktadır. Karaman, Mevlana'nın hikmet yolculuğunun ilk ve en anlamlı duraklarından biridir. Bu durumun Karaman için büyük bir gurur olduğu kadar, Mevlana'nın sevgi, merhamet ve birlik çağrısını tüm dünyaya ulaştırma sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir."

        Program kapsamında 6 Kasım'da yürüyüş, müzik dinletisi, sergi ve konferans gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

