Karaman'da Gazze'ye destek kermesi düzenlendi

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Feyzan Koçak ve AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk katıldı.

Karaman'da Halk Eğitim Merkezi tarafından Gazze'ye destek için kermes yapıldı.

