Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman'da "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" 5. bölge finali, Karaman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 15:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmaya, Aksaray, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mersin, Niğde, Nevşehir, Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ortaokul ve lise düzeyinde 22 öğrenci katıldı.

        Programda öğrenciler, jüri üyelerinin gözetiminde hafızlık birikimlerini ve kıraat becerilerini sergiledi.

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hamdi Kocakaya, düzenlenen yarışmanın kaybedeni olmayacağını söyledi.

        Bütün öğrencilerin gönüllerde birinci olduğunu aktaran Kocakaya, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçelere teşekkür etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ise yeni dostlukların kurulduğu ve gönüllerin bir araya geldiği etkinliğin hayırlara vesile olmasını diledi.

        Yarışmada, İmam Hatip Ortaokulu kategorisinde Konya Hamidiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Mustafa Sardoğu ile Anadolu İmam Hatip Lisesi kategorisinde Ankara Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Bilal Çakmak birinci oldu.

        Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Hayrettin Çiçek ve protokol üyelerince takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
