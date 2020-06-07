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Doğası ve turkuaz renkli baraj gölüyle görenleri mest ediyor Toros dağlarının zirvesinde bulunan Karaman’ın Ermenek ilçesi, doğası ve turkuaz renkli baraj gölüyle seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor

İHA

Karaman'ın Ermenek ilçesi, doğası ve turkuaz renkli baraj gölüyle adeta görenleri hayran bırakıyor. Toros dağlarının zirvesinde bulunan 12 bin nüfusa sahip ilçenin geçmişi 5 bin yıllık tarihe dayanıyor.

Doğası ve turkuaz renkli baraj gölüyle görenleri mest ediyor Toros dağlarının zirvesinde bulunan Karaman’ın Ermenek ilçesi, doğası ve turkuaz renkli baraj gölüyle seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor

Karaman’ın Ermenek ilçesi, doğası ve turkuaz renkli baraj gölüyle adeta görenleri hayran bırakıyor. Toros dağlarının zirvesinde bulunan 12 bin nüfusa sahip ilçenin geçmişi 5 bin yıllık tarihe dayanıyor.
Temeli atıldıktan yedi yıl sonra 2009’da hizmete açılan Ermenek HES Barajının etkisi ile değişen iklim, bölgede farklı bitkilerinde yetişmesine sebep oldu. Turkuaz renginde baraj gölünde birçok sportif faaliyet yapılırken, doğa turizminin gözde yerlerinden birisi olma yolunda ilerliyor.

“Ermenek, Anadolu’nun köklü ilçelerinden biridir”
Ermenek Kaymakamı Batuhan Taşkın, korona virüs sonrası bölgenin yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geleceğini söyledi. İlçenin tarihiyle Anadolu’nun köklü ilçelerinden birisi olduğunu belirten Taşkın, “Ermenek köklü tarihi özellikle Karamanoğulları Beyliğinden kalan tarihi eserlerimiz de çok daha değerli konumdadır. Şu anda bulunduğumuz Ulu Cami 700 yılı aşkın tarihi ile önemli bir eserimizdir ve halen ibadet hizmetlerine devam etmektedir. Bunun yanında kaya mezarları, mağaramız ve ilçe merkezimizde Tol Medresemiz ile tarihi eserlerimizi yaşatmaya ve canlandırmaya devam etmekteyiz. Özellikle Ermenek baraj gölü, göl turizmi açısından büyük öneme sahiptir. İlçemizin bu konuda gelişmesi açısından önemli katkıları olmuştur. Çeşitli tekne gezileri gölümüzde çok rahatlıkla yapılabilmektedir. Ayrıca avlanma sezonlarında çeşitli av faaliyetler yürütülmektedir. Özellikle korona virüs salgını sonrası şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ilçeye belirli bir ilgisinin olacağını tahmin etmekteyiz’’ dedi.

“Gün içerisinde yeşilin ve mavinin her tonunu görmek mümkün”
Almanca öğretmeni ve turist rehberi Dr. Filiz Demir ise, Ermenek ilçesinin doğal pınarların çokluğuyla bilinen bir yer olduğunu söyledi. Demir, "Bölgedeki bu doğal pınarlar gölleri oluşturmuştur. Ermenek'te bulunan baraj gölünün adı ise Turkuaz gölüdür. Adından da anlaşıldığı gibi gün içerisinde yeşilin ve mavinin her tonunu görebilmek mümkün olmaktadır. Ermenek’te mevsimlere göre, dağ turizmi, kayak turizmi gibi spor aktiviteleri yapılabiliyor. Yeni kurulmuş olan Bozdağ Kayak Merkezi de bunlardan bir tanesidir. Yöre halkı kendi üretmiş olduğu sebze ve meyveleri tüketmektedir. Ayrıca yemek yapımlarında da kendi üretmiş olduğu sebzelerle yüzyıllardır değişmeyen geleneksel yöntemlerle yapılan tarhana, başımız bulgurcamız ve buna benzer daha nice yemeklerimiz mevcuttur. Buradaki insanlar doğal ve organik beslendikleri içinde yaş ortalamaları 80 ve 90 civarındadır, hatta 100 yaşında bile olan dedelerimiz, ninelerimiz vardır. Şu an ülkemizde yaşanan pandemi sürecinin sonunda inşallah Ermenek’e turistik bir akım gelmesini temenni etmekteyiz’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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