Uyuşturucudan ev hapsi aldı, 9 gün sonra 10 kilo esrarla yakalandı

O anlar kamerada! Bir anda çevresi sarıldı! Nasıl kurtuldu?

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Muammer ŞEN/ KARAMAN(DHA), KARAMAN'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Tutuklanan şüphelinin 9 gün önceki uyuşturucu operasyonunda da gözaltına alınıp, ev hapsi verilen Osman Kalkan olduğu ortaya çıktı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Osman Kalkan'nın kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiğini belirledi. Polis, Osman Kalkan'ın adreslerine operasyon düzenledi, evin çatı kısmına gizlenmiş 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, Osman Kalkan da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kalkan sevk edildiği mahkemede tutuklanırken, 9 gün önceki uyuşturucu operasyonunda da gözaltına alınıp, ev hapsi verildiği ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-01-20 12:15:23



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