Karanfilin Bilinmeyen Faydaları - Karanfilin Faydaları ve Zararları Neler?

Baharat olarak kullanıldığı yaygın olsa da yalnızca baharat olarak kullanılmaz. Acı, ekşi ve odunsu tada sahip olan karanfil, birçok yerde kullanılan bir şifa deposudur. Komposto, turşu, tatlı ve reçel gibi çeşitli alanlarda denk geldiğimiz karanfil, doğal tedavi yöntemleri arasında dikkat çeker. Birçok ağrıda tedavi aracı olma niteliği taşıyan karanfil zayıflatır mı? Zararları da var mı? Detayların tümü için yazıyı okumaya devam edin…

KARANFİL NEDİR? Karanfilin bitkisel adı, “Syzygium aromaticum” olarak geçer. Yaprak dökmeyen “ Myrtaceae” bitki ailesine aittir ve 100 yılı aşkın süre yaşayabilir. 10 - 20 cm uzunluğuna kadar büyüme gösterebilir ve küçük kahverengi çiçek açan tohumlarıyla öne çıkar. Yüzyıllardır sağlık ve mutfak başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmış karanfil, çeşitli amaçlarla kullanılmıştır.

REKLAM KARANFİLİN FAYDALARI Anti- enflamatuar özellikleriyle öne çıkan karanfil, vücudun enfeksiyondan gördüğü zararı azaltmaya da destek olur. Eklem iltihaplarında ağrı riskini düşürerek artrit semptomlarının kişide yarattığı rahatsız edici etkiyi önler. Sağlığa faydalarıyla öne çıkan karanfilin bilhassa karaciğer sorunlarına karşı iyi geldiği ve kan şekerindeki aşırı dengesizlikleri düzelttiği de bilinenler arasındır. Karanfilin faydaları ile ilgili listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz;

Kan dolaşımınız düzenleme konusunda etkilidir.

Antioksidan özelliği vardır ve bu sayede serbest radikalleri temizlemeye destekçidir.

Öksürük ve boğaz ağrısı gibi sorunları olan kişilere karanfil çiğnemesi önerilir.

Enfeksiyonun vücuttan temizlenmesine yardımcı olur.

Bir çay kaşığı karanfilde C ve K vitaminlerinden bol miktarda bulunur. Ayrıca lif ve manganez açısında da zengindir. Tüm bunlar bir araya geldiğinde karanfilin bağışıklık güçlendirici etkisi öne çıkar.

Kemik sağlığını destekleyici özellikleri vardır.

Ağız kokusu ve diş ağrısı gibi sorunlara karşı iyi gelir.

Stresi azaltmaya destekçidir.

İshale bağlı gelişen karın ağrısını azaltmaya yardımcıdır.

Karaciğerin daha sağlıklı kalmasını destekler.

Saç bakımı için faydalıdır.

Saçların kırılmasının önüne geçer.

Saçların daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur. REKLAM KARANFİLİN ZARARLARI Peki karanfilin zararları da var mı? Her yiyecekte ve baharatta olduğu gibi karanfilde de fazla yendiği durumlarda çeşitli yan etkiler görülebilir. Aşırı tüketimde karın ağrısı ve ishal gibi sorunlara rastlanabilir. Ayrıca kusma, ağızda hassasiyet, nöbet ve bağırsak kanaması gibi sorunlar da bunlar arasındadır. Bunun yanı sıra karanfilin içinde ojenol vardır ve bu da alerjik reaksiyon riskini anlatır. Her ihtimale karşı kullanım öncesi doktor tavsiyesi istenmelidir.

KARANFİL ZAYIFLATIR MI? Karanfil zayıflatır mı? Yağ yakımını hızlandırma özelliğiyle de bilinen karanfil, zayıflamaya doğrudan olmasa da dolaylı yoldan katkı sağlayabilir. 10 adet karanfili ve bir buçuk adet kabukklu tarçını bir araya koyup kaynamaya bırakabilirsiniz. Kaynattığınız suyu süzerek ılık şekilde tüketebilirsiniz. Düzenli tüketimde ve doğru beslenme ile desteklediğinizde kilo verme sürecinizi desteklemesini sağlayabilirsiniz.

REKLAM KARANFİL NASIL KULLANILIR? Peki karanfil nasıl kullanılır? Karanfil tohumlarını çoğunlukla bitkisel çayların içinde görsek de bir baharat olarak çeşitli öğünlerde kullanıldığı bilinir. Reçel, tatlı ve meyve suyu gibi yiyeceklerde kullanılabilen karanfil taze şekilde de tüketilebilir. Günde bir kez karanfil çiğneyerek kötü nefes kokusunu önleyebilirsiniz.

KARANFİLİN SAÇA FAYDALARI NELER? Karanfilin saça faydaları da vardır. Bu da birçok kişinin karanfili kişisel bakım için kullanmasını sağlar. Saç köklerini güçlendiren karanfilin kırılan saçları onardığı da bilinenler arasındadır. Hızlı uzamayı desteklerken saçların daha yumuşak olmasına ve kolay şekil almasına da yardımcı olur.