Karanfilin saça faydaları nedir? 0:00 / 0:00

Görüntüsü küçük çiviye benzediği için Fransızcada clou olarak adlandırılan karanfil baharatı keskin bir kokuya ve acımsı bir tada sahiptir. Karanfil ağacından elde edilen bu baharat dünyanın her yerinde yaygın kullanılır. Mutfakların yanı sıra sağlık ve kozmetik sektörü için de karanfil baharatı uzun yıllardır tercih edilmektedir. Kozmetik alanda son dönemlerde saç üzerindeki faydaları ile ön plana çıkmaktadır. Karanfilin saça faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da belirtilmektedir. Peki, Karanfilin saça faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Karanfilin Saça Faydaları

Karanfil kalp hastalıklarından cilt sağlığına, saç bakımında diş sağlığına kadar pek çok alanda kullanılır. Alternatif tıbbın da olmazsa olmaz baharatları arasında yer alan karanfilin içerisinde A vitamini ve beta karoten bulunur. Bunların yanı sıra selenyum, manganez, demir, potasyum da yer alır. Bu yüzden insan sağlığına sayısız faydası vardır. Karanfil kan dolaşımını düzene sokarken yüksek antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirir. Mide bulantısı, şişkinlik ve hazımsızlık gibi durumlarda da iyi gelir. Bunun yanı sıra dişte meydana gelen enfeksiyon ve mikropları ortadan kaldırırken ağız kokusunu da önler. Doğanın mucizesi olan karanfilin saça yararları ise şu şekildedir:

Karanfil kürü ile saça uygulama yapıldığında saç köklerinin güçlendiğini görebilirsiniz. Bunun yanı sıra saç derisinde meydana gelen kepek ve saç dökülmesi sorunlarını azaltır. Saç köklerinin yenilenmesine yardımcı olur.

Saçlar gün içinde pek çok kimyasal ürüne ve ısıya tabi olur. Dış etkenlerin de etkisi ile saçta yıpranma ve kırılma meydana gelir. Karanfil ile hazırlanan saç kürleri saça kaybettiği nemini geri kazandırır. Kırıkların azalmasında yardımcı olur.

Saç dökülmesi hem kadınlar hem de erkekler için en büyük problemlerden biridir. Saç dökülmesi için karanfil kürleri ise doğal çözümlerden biri olarak bilinir. Karanfil kürleri saç köklerini havalandırarak yeni saçların daha hızlı çıkmasına yardımcı olur.

Karanfil kürleri düzenli bir şekilde saça uygulandığında saç daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzar.

Kimi saçlar zor şekil alır. Karanfil ise saçların daha kolay şekil almasına yardımcı olur.

Karanfil kürleri saça eski nemini ve gücünü verdiği için saçın parlak bir görünüme kavuşmasında yardımcı olur.

Saç Bakımı İçin Karanfil Kürü Nasıl Yapılır?

Saç bakımında doğal bir mucize olan karanfil baharatı farklı kürler ile uygulanabilir. Karanfilin saça faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmektedir. Kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanan karanfil kürleri ise kısa sürede saçta olumlu etkiler bırakacaktır.

Karanfil kürü tarifi:

Malzemeler:

10-15 adet karanfil tohumu

2 bardak su

Hazırlanışı: