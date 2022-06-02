Kamp atmosferinde gala 0:00 / 0:00

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'Karanlık Madde', ilklere imza atmaya devam ediyor. Filmin gala gecesinde misafirler kamp alanı yaratılarak oluşturulan alanda karşılandı. Sinema salonuna, dünyanın en yüksek tepesi Everest’e son tırmanıştan önce kurulan, zorlu hava şartlarına uygun 2.10 metre boyundaki çadır da yer aldı.

Ateş, çadır, özel ses, ışık ve görüntü efektleri kullanılarak, tüm kamp malzemeleriyle misafirlere kamp atmosferi yaşatıldı. İlk kez bir gala organizasyonuna konuklar; topuklu ayakkabı, gece kıyafetleriyle değil, kamp kıyafetleriyle katıldı. Konuklar, fuaye alanında beklerken ışıklar birden kapatıldı. Herkes şaşkınlık içinde ne olduğunu anlamaya çalışırken el fenerlerinin yakılması anons edildi. Kurulan kamp alanında oyuncular yerini aldı. Aladağlar’da çekilen kamp sahnesinin birebir aynısını filme girmeden önce yaşayan konuklar büyük heyecan yaşadı. Etkileyici geceden konuklar, farklı bir deneyim yaşayarak ayrıldı.

Kadriye Olgar - Orkun Olgar - Güven Olgar

TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ

Gizem, macera ve heyecanı iliklerinizde hissettirecek, cin, şeytan, peri ve katil olmadan hikâyeleştirilen, türü nedeniyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan, macera - gerilim türündeki 'Karanlık Madde’ sadece kendine has olaylar örgüsüyle izleyicilere farklı bir deneyim vadediyor.

Yapımcılığını 2Bros. Productions'un yaptığı, senaryosunu Pouyan Asgari’nin yazdığı, yönetmenliğini İman Tahsin’in üstlendiği, Türk sinemasında kendi kategorisinde ilk olma özelliği taşıyan 'Karanlık Madde’nin başrollerini Ahmet Yıldırım, Nihan Aşçı, Orkun Olgar, Ahmet Pınar paylaşıyor.

Tamamı doğada geçen ‘Karanlık Madde’ senaryosu, oyuncu seçimi, kategorisi, çekim lokasyonu, müzikleri, üslubu ve özellikle de görüntü yönetmenliği ile neredeyse her alanda sıra dışı olmayı başarmış farklı bir film olma özelliği taşıyor.

Filmin yönetmeni İman Tahsin, galada yaptığı açıklamada ‘İzleyenlerin her sahneden sonra yanındakine dönüp ‘ne oldu şimdi?‘ diye sorduğu ve heyecanlandığı, paralel evrenler ve kuantum fiziği öğelerine sıkça göndermeler yaptığımız bir film yaptık’’ dedi.

'Karanlık Madde'yi sıra dışı bulan İranlı besteci ve müzisyen Kamyar Behbahani, metal testereleri keman yayı ile kullanarak özel sesler tasarladı.

NASA KAYNAKLI FİLM

Adını kuantum fiziğinin en önemli terimlerinden biri olan ‘Karanlık Madde’den alan filmin konusu şöyle; yıllar öncesinde yaşanan bir olay, bir grup maceraperest arkadaş kamp gezisinde buluşur. Doğa rehberi 'Mert’in liderliğindeki ekip ‘Cehennem Çukuru’ adı verilen doğa harikası bir bölgeye doğru yola çıkar. 'Can', içinde bulunduğu ruh hali ve gördüğü sanrılar yüzünden grup içinde bu yolculuğa hevesi olmayan tek isimdir. Yolculuk sırasında bölge hakkında anlatılan şehir efsaneleri ve yaşadıkları bazı garip olaylarla gezi esrarengiz bir hal alır. 'Can’ın artan sanrıları, diğer karakterlerdeki ani duygusal değişiklikler ve bölgede tüm nesnelere etki eden bir gücün varlığı grubun üzerinde etkisini göstermeye başlar. Mistik ve psikolojik faktörlerin her bireye farklı etki ettiği bu ortamda kahramanlarımız için çözüm pek kolay gözükmemektedir.

Sertaç Taşdelen - Dilan Tanburoğlu

OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ

Ahmet Yıldırım... Can

Nihan Aşıcı... Lara

Orkun Olgar... Aksel

Ahmet Pınar... Tayfun

Dilek Serbest... Anita

Enise Kurbaş... Selin

Babur Vatansever... Mert

Onur Mahir... Alper

Nil Makaracı... Lidya

Cüneyt Gazioğlu... Levi

FİLMİN KÜNYESİ

Yapımcı... 2Bros. Productions

Yönetmen... İman Tahsin

Senaryo... Pouyan Asgarı

Müzik... Kamyar Behbahani

Oyuncular... Ahmet Yıldırım, Nihan Aşçı, Orkun Olgar, Ahmet Pınar

Vizyon Tarihi... 3 Haziran 2022

Süre... 90 dakika

Türkiye Dağıtım... CGV Mars