DHA

Uzunköprü´nün Kavacık köyünde yaşayan 2 kişi, koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerle yakın temasta bulundukları gerekçesiyle evlerinde 14 gün karantinaya alındı.

DHA'nın haberine göre, jandarmanın yaptığı kontrollerde, bu kişilerin evlerinde olmadıkları belirlendi. Jandarmanın telefonla görüştüğü 2 kişi, çalışmak için Edirne merkeze bağlı Doyran köyüne gittiklerini söyledi.

Salgın hastalıktan korunma tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen ismi açıklanmayan 2 kişiye, kişi başı 3 bin 150´şer lira olmak üzere 6 bin 300 lira idari para cezası uygulanıp, karantina adreslerine dönmeleri için gerekli tebligat yapıldı.

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