Karantinaya alınan hangileri? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri alınacağını açıkladı. İşte detaylar...



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KARANTİNAYA ALINAN İLLER AÇIKLAMASI

Bakanlığın gerçekleştirdiği açıklamada 32 ilde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezrada karantina tedbirleri olduğu yer aldı.

Küresel koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkemizde topyekün bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053’dür.

Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi),24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alınmıştır.

14 GÜN KARANTİNA

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Karadonu köyü 14 gün karantina altında tutulacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyecek köyde güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.