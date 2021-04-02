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HaberlerSağlıkHangi aşı daha etkili? BioNTech mi, Sinovac mı? SON DAKİKA: Uzman yorumu
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Hangi aşı? Sinovac (CoronaVac) mı, Pfizer-BioNTech mi?

Türkiye'de BioNTech-Pfizer aşısı kullanılmaya başlandı. Salgında toplumsal bağışıklığın sağlanması için şu an Çin menşeli Sinovac ve Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech aşısı olmak üzere iki aşımız bulunuyor. Peki, hangi aşıyı tercih etmeliyiz? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac ve BioNTech aşılarından hangisini tercih edileceğinin kişiye bağlı olduğunu belirterek, sırası gelenlerin hastanelerden tercihini belirterek randevu alması gerektiğini söylemişti. Uzmanlar, hangi aşıya erişilebiliyorsa onun yaptırılması gerektiğini söylüyor ancak Prof. Dr. İsmail Balık, bağışıklık yanıtı zayıf olabilecek bünyeye sahip olanların, mRNA aşısını yani Pfizer-BioNTech aşısını tercih edebileceğini söylüyor

Hangi aşı daha etkili? BioNTech mi, Sinovac mı? SON DAKİKA: Uzman yorumu
Hangi aşı?
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HABERTURK.COM / AA

)Koronavirüse karşı aşılama tüm hızıyla sürerken, salgında toplumsal bağışıklığın sağlanmasında etkili olan aşı sayısı ikiye çıktı. Çin menşeli Sinovac ve Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech aşısı. Türkiye'ye son sevkiyatlarla toplam 2.8 milyon doz BioNTech aşısı ulaştı. Türkiye'nin aşı tablosuna göre şu ana kadar aşılanan kişi sayısı 16 milyon 333 bin 235 oldu. Peki hangi aşıları tercih etmeliyiz?

SAĞLIK BAKANI KOCA: AŞI TERCİHİ KİŞİYE BAĞLI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac ve BioNTech aşılarından hangisini tercih edileceğinin kişiye bağlı olduğunu belirterek, sırası gelenlerin hastanelerden tercihini belirterek randevu alması gerektiğini söylemişti.

"VATANDAŞ HANGİ AŞIYA ERİŞİRSE O AŞIYI YAPTIRMALI"

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Toplumsal bağışıklığın sağlanması için Covid-19 aşılamasında, vatandaşların hangi aşıya erişirse o aşıyı yaptırmasının hayati önem taşıdığını belirterek, "Çünkü, hangi aşı olursa olsun net olarak gösterildi ki aşılar, ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor" dedi.

ALERJİK BÜNYENİZ VARSA SINOVAC AŞISI

Her iki aşı üzerine üniversitede yaptıkları klinik gözlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Balık, "Klinik gözlemlerimize göre, eğer alerjik bünyeniz varsa mRNA aşısı yerine tercihiniz varsa alerjik bünyelerde daha az yan etki yapan inaktif aşı olan Sinovac aşısını yaptırabilirsiniz; çünkü çalışmalarda sadece BioNTech değil diğer mRNA aşılarının daha çok reaksiyon yaptığı gözlendi" dedi.

OBEZİTESİ OLANLAR, BÖBREK YETMEZLİĞİ, ŞEKER HASTALIĞI VE KANSER TEDAVİSİ GÖRENLERE BIONTECH AŞISI

Prof. Dr. Balık, sözlerini şöyle sürdürdü: "mRNA aşıları, inaktif aşılara göre daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor, immün sistem üzerine uyarıcı etkisi daha fazla olduğu için. Dolayısıyla, bağışıklık yanıtı zayıf olabilecek bünyeye sahip olanlar, mRNA aşısını tercih edebilir. Bunlar kim dersek, obezitesi bulunanlar, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenler veya çeşitli hastalıkları nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar, eğer seçenekleri varsa mRNA aşısı olan BioNTech aşısını tercih edebilirler. Ancak yine onlarda da inaktif aşısının çalıştığını, işe yaradığını söylememiz lazım. mRNA aşıları tek dozdan bir hafta sonrasından itibaren bağışıklık oluşturmaya başlıyor, inaktif aşılar ise ancak ikinci dozdan 15 gün sonra belirgin bağışıklık oluşturuyor."

Prof. Dr. Balık, kanser tedavi tamamlanmış olanların tedavileri bittiğinden bağışıklık sistemlerinin toparlanmış olacağını belirterek, "Dolayısıyla bu kişiler için iki aşı arasında bir farklılık görülmez" dedi.

İLERİ YAŞTAKİ KİŞİLER HANGİ AŞIYI YAPTIRMALI?

Prof. Dr. Balık, "İleri yaştaki kişilerde de mRNA aşıları daha etkin görülüyor ama onlarda bazı yan etki ihtimali daha fazla oluyor" diye konuştu.

İki aşıyı yan etkileri açısından değerlendiren Balık, şunları söyledi: "BioNTech aşısı, yan etki olarak daha fazla kendini gösteriyor. Bunlar, aşı yerinde ağrı, şişlik, ateş, vücut kırgınlığı gibi belirtiler BioNTech aşısında daha fazla görülüyor ama bunların hiçbiri risk oluşturmuyor, kişiyi ağır hastalık geçirme ve ölüm riskinden koruyor. İnaktif olan Sinovac aşısında ise bu tip yan etkiler ya olmuyor ya daha az gözüküyor."

PROF. DR. CEYHAN: HERHANGİ İKİ AŞI ARASINDA BİR ÇALIŞMA YOK

Habertürk'e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Biz bilim insanı olarak hiçkimseye şu aşıyı olun diyemeyiz. Herhangi iki aşı arasında bir çalışma yok. Aynı çalışmada, aynı şartlarda, aynı toplumda bir gruba BioNTech-Pfizer bir gruba SinoVac aşısı yapıp karşılaştıran bir çalışma yok. Ayrı ülkelerde ayrı şartlarda ve toplumlarda yapıldığı için bunların yanılma payları yüksek ama sadece şunu söyleyelim; şu ana kadar elimizde olan etkinlik ve güvenlikle ilgili bilgileri özetleyebiliriz. Etkinlikle ilgili baktığımızda BioNTech-Pfizer'de daha yüksek bir vaka grubunda (44 bin) açıklandı. SinoVac kendisi açıklamadığı için ülkeler daha kısıtlı sayılarla açıklamak zorunda kaldı. Dolayısıyla etkinlik verileri Pfizer-BioNTech'de biraz daha güvenilir. İkincisi kullanım durumuna baktığımız zaman şu an BioNTech-Pfizer dünyada en çok kullanılan aşı, SinoVac'ın 10 katı kadar fazla kullanılıyor. Dolayısıyla deneyim de BioNTech-Pfizer'de 10 kat daha fazla.

Üçüncüsü ve önemli bir nokta da şu; sayın bakanın açıklamalarından da gördük ki Türkiye inanılmaz bir hızla mutant virüsün yayıldığı ve orijinal virüsün yerini aldığı bir ülke haline geldi. Ben hiçbir ülkede bu kadar kısa sürede yüzde 75'inin mutant virüs haline geldiğini görmedim. O yüzden aşıların mutant virüslere karşı etkinliğiyle ilgili veriler son derece önemli. BioNTech-Pfizer de, Moderna da, vektör aşısı üreten firmalar da hemen mutant virüsten ne kadar etkileniyor diye çalışmalara başladılar. Ara raporları yayınladılar, BioNTech-Pfizer'de çıkan sonuç şunu gösteriyor; İngiltere mutantında herhangi bir etki kaybı yok ama Güney Afrika mutantına karşı etkide azalma var" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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