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ABD'nin California eyaletinde sıra dışı bir deniz canlısı sahile vurdu.
California Üniversitesi kampüsünün 1,6 kilometre batısında yer alan Kömür Yağı Noktası Rezervi'nde 2 metre boyunda deniz canlısı rastlandı.
Dev balığın fotoğrafları ilk önce Kömür Yağı Noktası Rezervi'nin Facebook sayfasında paylaşıldı. Ardından canlının tanımlanmasına yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanından uzmanlar tartıştı.
Araştırmacılar ilk önce canlının yaygın olarak görülen bir güneş balığı türü olduğunu düşündüler. Ancak daha sonra balığın Kuzey Amerika'da daha önce görülmemiş bir tür olduğu ortaya çıktı.
Bu canlıya kuzey yarımkürede rastlanması, bilim insanları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Akademisyen Marianne Nyegaard, "Görünce inanamadım. Neredeyse sandalyemden düşüyordum" dedi. Nyegaard, balığın Ekvator'dan geçmesine neden olan şeyin merak uyandırıcı olduğunu vurguladı.
Kendini güneş balıklarına adayan Nyegaard bu türlerin Güney Yarımküre ülkeleri olan Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Şili'de görüldüğünü söyledi.
Yaygın olarak görülen güneş balığından daha farklı ve zarif deniz canlısı kuzey yarımkürede şimdiye kadar yalnızca 1889'da Hollanda kıyılarında görülmüştü.
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