BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

- 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olması.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,

- Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması,

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,

- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması,

- Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması,

- Tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, mezuniyet belgesi, sertifika vb. Diğer belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

Özel şartlara ise Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesinde yayımlanan duyurudan erişilebilir.

