Karayolları 150 sözleşmeli personel alımı yapıyor! Karayolları personel alımı başvuru şartları neler?
Karayolları Genel Müdürlüğü, 150 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Karayolları bünyesinde çalışacak personel istihdamı için başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Bu kapsamda "Karayolları personel alımı başvurusu nasıl yapılır, branş ve kadro dağılımı nasıl?" sorularının cevabı merak ediliyor. İşte tüm detaylar haberimizde...
Karayolları Genel Müdürlüğü, bünyesine 150 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 15-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. İnşaat mühendisi, büro personeli, ulaştırma teknikeri, inşaat teknikeri gibi birçok kadroya yapılacak alıma dair detaylar araştırılıyor. Peki, Karayolları 150 sözleşmeli personel alımı başvuruları nereden yapılır, başvuru şartları neler? İşte tüm ayrıntılar...
KARAYOLLARI 150 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR
Karayollar Genel Müdürlüğü, 2026 yılında bünyesine 150 sözleşmeli personel alımı yapacak.
2024 yılı KPSS (B) Grubu puanı esas alınarak yapılacak alım için başvurular 15-30 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak.
KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, 30 Ocak'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvuruda bulunabilecek.
Yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve "www.kgm.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.
KARAYOLLARI 150 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kapsamında:
77 Büro personeli,
23 İnşaat mühendisi,
19 Ulaştırma teknikeri,
14 İnşaat teknikeri,
5 Elektrik elektronik mühendisi,
4 Makine mühendisi,
3 Harita mühendisi,
2 Jeoloji mühendisi,
1 Çevre mühendisi,
1 Makine teknikeri,
1 Elektrik elektronik teknikeri olmak üzere toplam 150 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
- 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olması.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,
- Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması,
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,
- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması,
- Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması,
- Tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, mezuniyet belgesi, sertifika vb. Diğer belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.
Özel şartlara ise Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesinde yayımlanan duyurudan erişilebilir.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI İÇİN TIKLAYINIZ