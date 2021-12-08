'Karayollarına 695 milyar TL harcandı'

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Yollar Türk Milli Komitesi ve Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) iş birliğiyle Sheraton Ankara Otel'de "Dijital Dönüşüm ve Mobilite İçin Asfalt 4.0" temalı "8'inci Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi" düzenlendi.

Bakan Karaismailoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkelerin ilerlemesinin ve kalkınmasının en önemli göstergelerinden birinin yol altyapısı olduğunu ifade ederek, AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirilen altyapı projelerini anlattı.

Kuşak Yol Projesi ile yeniden canlanan İpek Yolu, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nun hem bölgesel hem de uluslararası ekonomiyi, bu özelliğinin yanında kültürel hareketliliği de canlandıran tarihi projeler olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde bulunduğu kısa adı Malkara-Çanakkale Otoyolu olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun bunlardan biri olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, toplam 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Türkiye'nin Avrupa Yakası'nı Çanakkale üzerinden Kuzey Ege'ye bağlayacak oldukça önemli bir proje olduğuna dikkati çekerek, "Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesiyle gece gündüz çalışarak projemizin 18 Mart 2022'den önce hizmete girmesi için yapım çalışmalarını başarıyla sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bu tarihi projeler sayesinde hem zamandan hem de enerjiden tasarruf sağlanarak büyük ekonomik kazanım elde edildiğini dile getiren Karaismailoğlu, ulaşım ve altyapı projelerinin, istihdam, ticaret, eğitim ve sosyal yaşam için taşıyıcı olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin bugün uluslararası standartlara uygun geliştirilmiş, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan, akıllı otoyolların da yer aldığı geniş ve güçlü bir yol ağına sahip olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürücü ve yolcuların can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığı ulaşım şebekeleri tesis ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin ekonomik kalkınmasında, artan refahında, sorumlusu olduğumuz 5 sektörün ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu farkındalıkla AK Parti hükümetleri boyunca Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına toplam 1 trilyon 136 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bunun yaklaşık 695 milyar lirasını ise kara yollarına harcadık."

Bölünmüş yollarla birlikte yolların yüksek performanslı, uzun ömürlü ve güvenli olması hususuna büyük önem verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "2003-2020 döneminde yılda ortalama 14 bin 20 kilometre asfaltlama çalışması yaptık. 2003 yılı öncesi 8 bin kilometre olan BSK kaplamalı yol uzunluğuna son 19 yılda 20 bin 269 kilometre daha ekleyerek, 28 bin 860 kilometreye ulaştırdık. Böylece Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki 68 bin 537 kilometre bölünmüş yol ağının yüzde 42'sini BSK kaplamalı duruma getirmiş olduk. 2023 yılına kadar da yol ağımızın 31 bin 478 kilometresini BSK kaplamalı yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜSTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ'NİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ"

Karaismailoğlu, yüksek performanslı, uzun ömürlü ve güvenli yolların yapılması hedeflerine paralel olarak, yol üstyapılarının teşkilinde, farklı iklim, arazi ve çevreye duyarlı, yapım ve bakım maliyeti düşük asfalt imalatlarının gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bu ihtiyaçları karşılayabilecek yeni alternatif malzeme ve ürün geliştirmek için yapılan araştırmalar, asfalt konusunda da kesintisiz sürdürülmektedir. Örneğin son yıllarda giderek yaygınlaşan taş mastik asfalt uygulamalarımız var. Gerek dünyada gerekse ülkemizde artan trafik hacmi, aşırı yükleme, iklim, topoğrafya ve yapım koşullarından gelen olumsuz etkiler yollarda yorulma, tekerlek izi oluşumu gibi kalıcı deformasyonlar oluşturmaktadır. Kalıcı deformasyonlara karşı yüksek dayanım gösteren taş mastik asfalt kullanımı, kaplamanın performansını ve ömrünü artırmada son yıllarda kara yollarında yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır." dedi.

Karaismailoğlu, teknolojik, bilimsel ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak, Türkiye'nin güvenli, konforlu ve uzun ömürlü yollarının yapılması yönünde talep ve ihtiyaçların gün geçtikçe arttığını anlattı.

Bu kapsamda, yolun yapılacağı bölgenin iklim koşullarına ve yolun geometrik özellikleri ile trafik hacmine uygun bitümlü bağlayıcının kullanılmasına yönelik olarak BSK bitüm sınıfı seçim haritaları yayınladıklarını ve kullanmaya başladıkları bilgisini veren Karaismailoğlu, "Hızla gelişen ve büyüyen BSK kaplamalı yol ağımızın yapılandırılmış bir bakım, koruma, onarım, rehabilitasyon sırasını tanımladık. Kalite temeline dayanan hem mühendislik hem de ekonomik analizlere odaklanarak, ülkemiz koşullarına özgün Üstyapı Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi çalışmalarına devam ediyoruz. Asfaltın yeniden kullanımı ve geri dönüşümü konusuna da hız verdik." diye konuştu.

Yapılan tüm bu uygulamalarla kara yolu üstyapılarının performansını ve ömrünü artırırken iklim değişikliği etkisinin sınırlandırılması, trafik güvenliğinin iyileştirilmesi, çevre kirliliği ve gürültüyü azaltmaya yönelik önemli kazanımlar elde ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, asfalt endüstrisine ilişkin sadece ulusal değil, küresel düzeydeki gelişmeleri ve yenilikleri endüstri taraflarıyla paylaşarak sektörü güçlü ve doğru bir yol haritasıyla daha ileriye taşımayı amaçladıklarını kaydetti.

"BUGÜNE KADAR KARA YOLLARINA 1500 KİLOMETRELİK FİBER KABLO TESİS EDİLDİ"

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da ulaştırma hizmetlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel etkinlikler başta olmak üzere tüm hareketliliğin altyapısını oluşturduğunu, bu altyapının önemli bir bölümünün de kara yollarından meydana geldiğini söyledi. Asfaltın bu anlamda önem taşıdığını belirten Uraloğlu, yüksek performanslı, uzun ömürlü, güvenli ve çevreye duyarlı asfalt uygulamalarının bilgi birikimi ve tecrübe gerektirdiğini, yeni tasarımlar ve teknolojilerin kullanılmasının önemli olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, bu amaca yönelik bilgi alışverişinin sağlanması için düzenlenen söz konusu sempozyumda asfalt uygulamalarında her alanda verimliliğin artırılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Gelecek süreçte, orta vadede dijital çağda yeni nesil sürdürülebilir ulaşımın yollara entegre edilmesi, bölünmüş yol uzunluğunun 30 bin kilometrenin üzerine çıkarılması, otonom araçlara ilişkin yasal altyapının oluşturulması gibi adımları da atarak Türkiye'nin stratejik önemini daha da artırmış olacaklarını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Akıllı ulaşım sistemlerinin yollarımıza uygulanması çalışmaları kapsamında ilk olarak 15 bin kilometrelik kara yolu ağına fiber kablo tesis edilmesi hedeflenmektedir. Bugüne kadar 1500 kilometrelik fiber kablo tesis edilmiş olup, pilot bölgemiz Antalya’da ve Hasdal-İstanbul Havalimanı güzergahında akıllı ulaşım sistemlerinin kurulumu planlanmaktadır."

ASMÜD Başkanı Ayberk Özcan da yaşanan salgın ve iklim krizinin etkilerinin derinden hissedildiği süreçlerde geleceğin mobilite politikalarının belirlenmesi kapsamında temel malzeme olan asfaltın önem taşıdığına işaret ederek, Türkiye'de 40 milyon ton civarında asfalt üretiminin olduğu bilgisini verdi.

Özcan, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında önemli projeler üreten sektörü Asfalt 4.0 temasına odaklanarak bir araya getirmeyi amaçladıklarını, böylelikle asfalt endüstrisinin yol haritasını oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, açılış konuşmalarının ardından asfalt üretici ve uygulayıcıları ile malzeme ve ekipman tedarikçilerinin yer aldığı sergiyi ziyaret etti.