Karayollarına fiber yatırım 0:00 / 0:00

Ankara, karayollarında daha güvenli sürüş için akıllı ulaşım sistemlerini de yaygınlaştırmayı hedefliyor. Akıllı ulaşım sistemleri aracılığıyla yol, trafik, hava durumu hakkında sürücüler değişik yöntemlerle anlık ve hızla bilgilendirilecek. Karayollarındaki levhalarda gerekli düzenlemeler ve yatırımlar yapılacak. Uyarı sistemleri daha da yaygınlaştırılacak.

FİBER YATIRIMI

Kaynaklar, bu amaçla karayollarında yatırımların yapıldığını, bu yatırımların sürdürülmesinin hedeflendiğini belirterek, “Fiber alt yapı kurulması yönünde bazı çalışmalar var. Bazı noktalarda bu yatırımlar yapıldı. Akıllı ulaşım sistemleri ve dijitalleşmeye yönelik, teknolojik yatırımlar sürecek” diye konuştu.

LAMBALAR VE KAVŞAKLAR

Akıllı ulaşım sistemleri, trafik lambaları ve kavşakları da içerecek. Lambalar, araç trafiğine daha duyarlı olacak. Trafiği rahatlatacak biçimde yeri geldiğinde kırmızı, yeri geldiğinde yeşil ışık otomatik yanacak. Kavşaklar arası bağlantı ve yönlendirmeler de sistemin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.