Karayollarında 2018 yılı borcu temizlenecek

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2019 yılına 11 milyar TL’yi aşkın borçla girdi. Biriken borç, işlerin yavaşlamasına yol açtı. Karayolları, projelerin öngörülen takvimde yürümesi için yılın ilk çeyreğinde müteahhitlere 8-9 milyar TL düzeyinde ödeme yaptı. Böylece, müteahhitler ve taşeronlar finansal olarak rahatlatıldı; işler hızlandı.

YENİ ÖDEME

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün; bu tarihten sonra müteahhitlere bir miktar daha borcu birikti. Halen, 2018 yılından kalma 2, bu yıl da 4 olmak üzere toplam 6 milyar TL borcu bulunuyor. Ulaştırma Bakanlığı, müteahhitlere 2018 yılından kalan borcunu ödemek için hazırlıklarını tamamladı.

Ödeme talimatı için ilgili bakanlıklar arası görüşmeler yapılıyor. Kaynaklar, bu tutarın bayramdan önce ya da en kısa süre içinde ödenmesi amacıyla girişimlerin sürdüğünü belirtti. Kaynaklar, birkaç gün içinde çalışmaların sonuçlanabileceğine dikkat çekti.