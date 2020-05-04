Pek çok eczanede reçetesiz olarak satışa sunulan karbonhidrat tozu, doğal beslenme dışında takviye olarak alınan bir alternatif yöntemdir. Karbonhidrat tozu öncelikle enerji vermeye yarıyor. O nedenle fiziksel aktivitelerde performansı yükseltiyor. Ancak her karbonhidrat tozu sağlıklı değildir. Karbonhidrat tozunu kullanmadan önce doktora danışmak gereklidir.

Karbonhidrat tozunu genelde vücut geliştirme ve fiziksel sporla uğraşanlar kullanır. Enerji seviyesini yükseltmeye yardımcı olur. Ayrıca testosteron hormonunu güçlendirerek egzersizle beraber kasların gelişimine ve kütlesinin artmasına neden olur.

Karbonhidrat tozu fiziksel aktivite sonunda kalori yakımını minimum seviyede tutar. Bu açıdan enerji depolanması olur.

Kilo almak isteyenler sadece karbonhidrat tozu kullanarak kilo almaya çalışmaları yanlıştır.Bunun yanında egzersiz yapmak da gereklidir. Doğal beslenme biçiminizi de buna eklemeniz sağlıklıdır.

Besinlerden alınan karbonhidratlardan daha hızlı ve kolay sindirildiği için etkisi de çabuk gelişir. Doğal beslenmede aldığınız karbonhidratlarda ayrıca vitamin ve minerallerde alırsınız. O yüzden bunları da dikkatle almak gereklidir.

Karbonhidrat tozunu egzersiz öncesi ya da sonrası almak mümkündür. Bununla beraber diğer doğal yollarla da gıdaları almanız gerekir. Çünkü karbonhidrat tozu gıda değil bir takviye gıdadır. Kas kütlenizin artmasına ve kilo almanıza destek içindir.