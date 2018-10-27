Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan ve dün gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sırasında TIR'ların Somkaya rampasında kayması sebebiyle ulaşıma kapanan Tendürek Geçidi'nin açılması için karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

BUZLANMA VE DONA KARŞI UYARI

AA'da yer alan habere göre karayolları ekiplerinin iş makineleri desteğinde gece saatlerinde başlatılıp sabah saatlerine kadar sürdürdüğü çalışmalar sonucu TIR'lar yoldan kaldırılarak ulaşım yeniden sağlandı. Ekipler, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıp bölgede mahsur kalan araçları da kurtardı. Yetkililer, bölgedeki buzlanma ve don olaylarına karşı yolu kullanacak sürücülerin özellikle gece saatlerinde dikkatli olmasını istedi.

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