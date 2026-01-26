'Kardan Kız Kulesi'nin ardından Sivas Valiliği binasını yaptılar

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu, daha önce Kız Kulesi’ni göremeyen çocuklar için kardan yaptığı Kız Kulesi ile gündeme gelmişti. Aynı ekip, bu kez köy meydanında kardan tarihi Sivas Valiliği binasını yaptı.

Üsküdar açıklarında bulunan Kız Kulesi’ni merak eden çocuklar için köylerinde kardan bir maket oluşturan Soylu’nun çalışması, sosyal medyada ilgi görmüş, kardan Kız Kulesi’nin önünde uzanarak sıcak içeceklerini yudumlayan çocukların görüntüleri dikkat çekmişti.

REKLAM

Bu gelişmenin ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Adem Soylu ve çocukları makamında ağırlamış, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çocukları İstanbul’da misafir ederek gerçek Kız Kulesi’ni görme imkânı sunmuştu.

Vali Şimşek’in kabulü sırasında, köylerinde Sivas Valiliği binasının kardan maketini yapma sözü veren Soylu ve çocuklar, verdikleri sözü yerine getirdi. Aynı ekip, köy meydanında tarihi Sivas Valiliği binasının kardan maketini inşa etti.