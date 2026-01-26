Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 'Kardan Kız Kulesi'nin ardından Sivas Valiliği binasını yaptılar

        'Kardan Kız Kulesi'nin ardından Sivas Valiliği binasını yaptılar

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu ve çocuklar, kardan Kız Kulesi yapmalarının ardından bu kez tarihi Sivas Valiliği binasının kardan maketini köy meydanında inşa etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 16:43 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kardan Kız Kulesi'nin ardından Sivas Valiliği binası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu, daha önce Kız Kulesi’ni göremeyen çocuklar için kardan yaptığı Kız Kulesi ile gündeme gelmişti. Aynı ekip, bu kez köy meydanında kardan tarihi Sivas Valiliği binasını yaptı.

        Üsküdar açıklarında bulunan Kız Kulesi’ni merak eden çocuklar için köylerinde kardan bir maket oluşturan Soylu’nun çalışması, sosyal medyada ilgi görmüş, kardan Kız Kulesi’nin önünde uzanarak sıcak içeceklerini yudumlayan çocukların görüntüleri dikkat çekmişti.

        REKLAM

        Bu gelişmenin ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Adem Soylu ve çocukları makamında ağırlamış, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çocukları İstanbul’da misafir ederek gerçek Kız Kulesi’ni görme imkânı sunmuştu.

        Vali Şimşek’in kabulü sırasında, köylerinde Sivas Valiliği binasının kardan maketini yapma sözü veren Soylu ve çocuklar, verdikleri sözü yerine getirdi. Aynı ekip, köy meydanında tarihi Sivas Valiliği binasının kardan maketini inşa etti.

        Maketin önünde ve üzerinde fotoğraf çektiren Soylu ve çocuklar, çalışmalarıyla hem sözlerini tuttuklarını belirtti hem de Vali Şimşek’i Kızılelma köyüne davet etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Depremden bu yana kayıp olan kardeşinin cansız bedeninin aylar sonra kimsesizler mezarlığında buldu

        (İHA) - Hatay'da depremde kaybolan kardeşi Nesrin Tuncer'i bulabilmek için aylardır azimle mücadele veren Ayten Tuncer, fethi kabir işlemlerinin ardından kardeşinin mezarını bulabildi. Kimsesizler mezarlığına defnedilen Nesrin Tuncer'in mezarı, anne ve babasının yanına taşındı.

        #Sivas Valiliği Binası
        #kardan Sivas Valiliği Binası
        #Koyulhisar
        #Adem Soylu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?