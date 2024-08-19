Kardemir 100 işçi alımı yapıyor! Kardemir işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 100 işçi alımı başvuruları devam ediyor. İŞKUR Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Kardemir işçi alımı başvuruları İŞKUR tarafından yapılıyor. Alımlar için adayların başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Peki Kardemir işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?