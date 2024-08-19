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        Haberler Bilgi Yaşam Kardemir 100 işçi alımı yapıyor! Kardemir işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?

        Kardemir 100 işçi alımı yapıyor! Kardemir işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 100 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Mavi yaka pozisyonunda görev almak isteyen vatandaşlar Kardemir personel alımı başvurusu ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Elektrik, makine, bilgisayar teknolojisi, kaynak gibi unvanlarda yapılan alımlar için başvurular 16 Ağustos'ta İŞKUR ekranı üzerinden başlamıştı. Peki, 2024 Kardemir işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 10:42 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:42
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        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 100 işçi alımı başvuruları devam ediyor. İŞKUR Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Kardemir işçi alımı başvuruları İŞKUR tarafından yapılıyor. Alımlar için adayların başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Peki Kardemir işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?

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        KARDEMİR 100 İŞÇİ ALACAK

        KARDEMİR'in internet sitesinden yapılan açıklamada, mavi yaka pozisyonunda 100 erkek işçinin istihdam edileceği belirtildi.

        Şahsen yapılmayan başvuruların kabul edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "İşçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğüne yapılacak. Adayların, en geç 21 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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        KARDEMİR İŞÇİ ALIMI 2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Kardemir 100 işçi alımı başvuruları 16 Ağustos Cuma günü alınmaya başladı. Adaylar işlemlerini en geç 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü öğlen saat 12.00'ye kadar tamamlayacak.

        100 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları işçi alımı başvuruları İŞKUR Türkiye İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğüne şahsen sabıka kaydı ve askerlik terhis belgeleri ile (asıl veya e-Devlet çıktısı) yapılacak.

        Şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek.

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