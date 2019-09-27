Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kardeş Çocukları'nın son bölümünde Hayat annesiyle Saner Yalı'sında karşılaşmasının ardından annesine olan büyük kırgınlığıyla teyzesine sığınır. Dizinin merakla beklenilen yeni bölümünde Yıldırım kime evlenme teklifi ettiği merak konusu. İkinci sezonda gün değişikliği yaparak salı günü ekranlara gelen dizinin merakla beklenen 20.bölümünde neler olacak?

KARDEŞ ÇOCUKLARI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KARDEŞ ÇOCUKLARI 19.BÖLÜM ÖZETİ

Annesini, Saner Yalı’sında bulmasıyla yıkılan Hayat’ın isyanı Ümran için yıkıcı olur ama Ümran bütün fedakarlığıyla hedefine kilitlenmiştir. Hayat ise annesine olan büyük kırgınlığıyla teyzesine sığınır. Ümran’ın yalıda kalmasını hazmedemeyen Umay, var gücüyle ablasına savaş açar. Aynı çatı altında olmak Ümran ve Yıldırım’ın küllenmek bilmeyen duygularını su yüzüne çıkarırken; Ümran, hem Umay’ın hem de Lebriz’in hedefindedir.

Umay ise Adnan’ın yakın markajındadır ve Yıldırım’ın bu durumu fark etmesiyle sular ısınır. Yıldırım ve Umay arasında başlayan Adnan gerilimi, Umay için kafa karıştırıcı bir hal alır. Umay, Adnan’ı Yıldırım’ın tepkisini çekmek için kullanmaya başlar. Annesinin Yıldırım’ın evinde personel olarak çalışmasını asla hazmedemeyen Hayat ise, Ümran’la köprüleri tamamen yıkar. Diğer yanda, Savaş ve Hayat arasındaki Mert krizi de büyümektedir. Savaş, Hayat’a olan duygularını bastırmakta zorlanırken Hayat, ise Savaş’ın tepkisine rağmen Mert’in gizli gündemlerinin peşine düşer. Ümran’ın, Adnan’ın kim olduğunu öğrenmesi tansiyonu yükseltirken, Reşat ve Savaş’ın sürpriz iş birliği hem Umay’ı, hem de Ümran ve Yıldırım cephesini alt üst edecek bir hal alır.