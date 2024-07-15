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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi | Son dakika haberleri

        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi

        Ankara'da 35 yaşındaki Bekir Şanal, dün çıkan tartışmanın ardından dayısını ve kardeşini vurmuş, ardından kendine ateş etmişti. Başlarından yaralanan iki kişi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 21:22 Güncelleme: 15.07.2024 - 21:22
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        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
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        Ankara'da dün Bekir Şanal'ın (35) tabancayla başından vurduğu kardeşi Uğur Şanal (32) ile dayısı Murat Korkmaz (51) bugün hayatını kaybetti. Ardından kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan Bekir Şanal'ın ise tedavisi devam ediyor.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında Mamak ilçesine bağlı Ekin Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Şanal, kardeşi Uğur ve dayısı Murat Korkmaz ile birlikte oturdukları binadan çıkarak otomobile bindi. Otomobil hareket ettikten kısa süre sonra Bekir Şanal, henüz belirlenemeyen nedenle kardeşi ve dayısı ile tartışmaya başladı.

        TEDAVİ GÖRDÜKKLERİ HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

        Tartışmanın ardından otomobilden inen Bekir Şanal, araçta bulunan kardeşi ile dayısını tabancayla başından vurdu. Ardından aynı silahı kendi başına dayayarak intihar girişiminde bulunan Bekir Şanal, kanlar içerisinde yere yığıldı.

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        Olayda ağır yaralanan dayı Murat Korkmaz ve kardeşi Uğur Şanal, tedavi gördükleri hastanede bugün hayatını kaybetti. Murat Korkmaz'ın cenazesi memleketi Yozgat'ta, Uğur Şanal'ın cenazesi ise Ankara'daki Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bekir Şanal'ın tedavisi ise sürüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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