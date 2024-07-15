Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi

Ankara'da dün Bekir Şanal'ın (35) tabancayla başından vurduğu kardeşi Uğur Şanal (32) ile dayısı Murat Korkmaz (51) bugün hayatını kaybetti. Ardından kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan Bekir Şanal'ın ise tedavisi devam ediyor.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Mamak ilçesine bağlı Ekin Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Şanal, kardeşi Uğur ve dayısı Murat Korkmaz ile birlikte oturdukları binadan çıkarak otomobile bindi. Otomobil hareket ettikten kısa süre sonra Bekir Şanal, henüz belirlenemeyen nedenle kardeşi ve dayısı ile tartışmaya başladı.

TEDAVİ GÖRDÜKKLERİ HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER Tartışmanın ardından otomobilden inen Bekir Şanal, araçta bulunan kardeşi ile dayısını tabancayla başından vurdu. Ardından aynı silahı kendi başına dayayarak intihar girişiminde bulunan Bekir Şanal, kanlar içerisinde yere yığıldı.