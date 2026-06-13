Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Kardeşinin kimliğiyle sınava geldi! 4 dakika kala yetişti

        Kardeşinin kimliğiyle sınava geldi! 4 dakika kala yetişti

        Zonguldak'ta bir öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına yanlışlıkla kardeşinin kimliğiyle geldi. Kendisini sınava getiren amcası, 8 kilometre uzaklıktaki eve gidip kimliği alıp gelerek kapıların kapanmasına 4 dakika kala çocuğa teslim etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 11:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kardeşinin kimliğiyle sınava geldi! 4 dakika kala yetişti

        Kent merkezindeki Fen Lisesi ve yanındaki Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi, LGS merkezi olarak belirlenen okullardan oldu. Kapıların açılıp öğrencilerin salonlara alınmasının başladığı 09.00 sıralarında okullara ulaşan çıkmaz sokakta trafik yoğunluğu yaşandı. Veli ve öğrenciler yürüyerek sınav merkezlerine geldi. Kapıların açılmasıyla çocuklar, okulların giriş kapısına doğru yürüdü. Kimlik kontrolünün ardından öğrenciler içeri alındı.

        KOŞAN ÖĞRETMEN VE POLİS KİMLİĞİ TESLİM ETTİ

        Kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada bir erkek öğrencinin yanlışlıkla kardeşine ait kimlik belgesiyle binaya geldiği tespit edildi. Görevliler durumu çocuğun annesine bildirdi. Anne de onları sınav merkezine getiren kayınbiraderine ulaşıp durumu anlattı. Amca, okula yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki eve gidip kimliği getirdi. Kapıların kapanmasına 4 dakika kala okul önüne gelen amcadan kimliğini alan bir polis memuru, dış kapıdaki öğretmene teslim etti. Öğretmen de okul bahçesinde koşarak çocuğa kimliğini ulaştırdı. Çocukları sınava giren velilerden bazısı okul duvarına bazısı da getirdikleri kamp sandalyelerine oturup çay içerek bekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        SpaceX için gong çaldı

        Elon Musk SpaceX'in tarihi halka arzında Nasdaq açılış zilini Texas'taki Starbase'den uzaktan çaldı; aynı anda New York Times Square'deki Nasdaq MarketSite'ta Gwynne Shotwell ve SpaceX ekibi töreni yürüttü. Bu, Nasdaq tarihinde ilk kez çift lokasyonlu açılış töreni olarak kayda geçti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        Milyonlarca öğrencide LGS heyecanı
        Milyonlarca öğrencide LGS heyecanı
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        "24 yıldır beklediğimiz bir maç!"
        "24 yıldır beklediğimiz bir maç!"
        Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı
        Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Yargıtay’ın çıraklık sigortası kararı
        Yargıtay’ın çıraklık sigortası kararı
        Meteoroloji saat verdi... Tüm yurtta sağanak! 30 kent için 'sarı' alarm!
        Meteoroloji saat verdi... Tüm yurtta sağanak! 30 kent için 'sarı' alarm!
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?
        33 ilin başsavcısı değişti
        33 ilin başsavcısı değişti
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler