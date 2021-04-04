Kardeşler dizisinin 7. son bölümünde; Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir. Kardeşlerim 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 7. son bölüm...

KARDEŞLER 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeşler dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

KARDEŞLER 7. SON BÖLÜM

Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır. Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır.