Gözde Türküer daha önce farklı diziler ve tiyatro oyunları ile seyircilerin karşısına çıkmıştı. Kardeşlerim dizisi ile yıldızı parlayan Gözde Türküer, Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ekranlarda yer almaya başladı. İşte Gözde Türküer hakkında merak edilenler...

GÖZDE TÜRKÜER KİMDİR?

17 Eylül 1995 senesinde İstanbul da dünyaya gelen Gözde Türker, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü tamamladı. 9 yaşında iken Bursa da tiyatro eğitimi almaya başladı ve tiyatro alanında bazı projelere katıldı. "Hastalık Hastası" isimli tiyatroda Beline karakterine, "Antigone" isimli tiyatroda İsmene karakterine, "Cesaret Ana ve Çocukları" isimli tiyatroda Cesaret Ana karakterine, "Bizden Değilsin" isimli tiyatroda Çocuk karakterine hayat verdi.

Kariyer hayatına 2011 senesinde Star TV de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Safiye Sultan rolü ile başladı. Sonrasında 2016 senesinde Kanal d de yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde Melis Sayguner karakterini canlandırdı. 2018 senesinde Star TV de yayınlanan Ülfet karakterine hayat verdi. 2021 senesinde ATV de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Harika karakterini canlandırdı.