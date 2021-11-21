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Kardeşlerim Kadir öldü mü? Halit Özgür Sarı Kardeşlerim dizisinden ayrıldı mı? Belli oldu!

Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı günlerdir sosyal medyanın gündeminde. ATV ekranlarının fenomen dizisi Kardeşlerim'in 29. bölümü bu akşam seyirciyle buluştu. Kardeşlerim dizisi 29.bölüm fragmanındaki bazı detaylar sebebiyle gündeme gelen "Kardeşlerim dizisinde Kadir ölecek mi?" sorusunun cevabı netleşti. Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı?

Kardeşlerim Kadir öldü mü? Halit Özgür Sarı Kardeşlerim dizisinden ayrıldı mı? Belli oldu!

NGM Medya'nın yapımcılığında her hafta Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisinde heyecan durulmuyor. Kardeşlerim dizisinin sevilen karakteri Kadir'in öldüğünü ima eden fragman dizinin takipçileri tarafından bir hafta boyunca konuşulmuştu. Kardeşlerim dizisi 29. bölümü bu akşam yayınlandı. Fragmanda Ömer'in "Abim kaza geçirmiş" cümlesinin ardından gündeme gelen "Kardeşlerim Kadir ölecek mi?" sorusunun cevabı belli oldu

KARDEŞLERİM DİZİSİ KADİR'İ HALİT ÖZGÜR SARI DİZİDEN AYRILDI MI?

Kardeşlerim dizisinin bütün hafta merakla beklenen 29. bölümü bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Heyecan dolu 29. bölümde Kadir'e dair merak edilen soruların cevabı belli oldu. Kardeşlerim dizisi son bölümde Kadir öldü. Kadir karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı.

KARDEŞLERİM 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız, biz yere göğe sığdıramıyoruz!"

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.

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