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Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi nerede çekilmiştir? İşte Kardeşlerim çekim yapılan semtler

Kardeşlerim nerede çekiliyor? Sorusu merak konusu oldu. Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim nerede çekildi, konusu ne? İşte çekim yapılan semtler...

Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi nerede çekilmiştir? İşte Kardeşlerim çekim yapılan semtler

Serkan Birinci'nin yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınmıştır. Peki, Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi konusu nedir? İşte çekim yapılan semtler...

KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımına NGM'nin imza attığı Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih'te ve birçok farklı ilçede de çekiliyor. Anne ve babasını kaybeden 4 kardeşin birbirine tutunarak verdiği hayat mücadelesini anlatan dizide, kardeşlerin ailesiyle yaşadıkları ev İstanbul Balat’ta yer alıyor. İstanbul Balat’ta yer alan bu iki katlı müstakil ev daha önce Canevim dizisinde de kullanılmıştı. Şimdi ise Kardeşlerim dizisinde kullanılıyor.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

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