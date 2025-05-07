Kardinaller şimdiye kadarki en büyük konklavda yeni papayı seçmeye başlayacak

Dünyanın dört bir yanından gelen Katolik kardinaller, bugün Vatikan'da bulunan Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ndeki Son Yargı tavan freskinin altında, şimdiye kadar gerçekleşen en büyük ve muhtemelen en öngörülemez konklavda yeni papa için oylarını kullanmaya başlayacak.

Geçtiğimiz ay 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in ardından konsey, Vatikan Devlet Başkanı ve Roma Katolik Kilisesi'nin başı ünvanlarını taşıyacak papayı seçecek.

Oy kullanma yetkisine sahip 133 kardinal 28 Nisan'dan bu yana her gün yapılan konklav öncesi toplantılarda fikir paylaşımında bulunuyor. Roma'ya en son gelen kardinal olan Cakarta Başpiskoposu Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, 50 kardinalin konuşmalarını dinledikten sonra gazetecilere, "Çok fazla kafa karışıklığı var. Birçok ses duyduk, sonuç çıkarmak kolay değil" açıklamasını yaptı.

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Dün Casa Santa Maria'daki lojmanlarına taşınmadan önce son bir kez daha bir araya gelen kardinallerin cep telefonlarını teslim etmeleri ve yeni papa seçilene kadar dış dünyadan uzak durmaları gerekecek.

Kardinaller, aşçı ve temizlikçilerden şoför ve sağlık görevlilerine kadar kendilerine yardımcı olan tüm Vatikan personeli gibi gizlilik yemini ediyor.

Her gün biri sabah diğeri öğleden sonra olmak üzere iki tur oylama yapılıyor. Her oylamanın sonunda Sistine Şapeli'nin tepesine yerleştirilen bacadan duman çıkıyor; eğer duman siyahsa oylamadan bir sonuç çıkmamış, beyazsa yeni bir papa seçilmiş demektir. Seçim uzarsa, kardinaller üç tam gün süren oylamanın ardından düşünmek için bir gün ara veriyor.