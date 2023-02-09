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Yiyeceklerini güvence altına almak için üstün zekalarını kullanarak ve tehlikeli yerleri hatırlayarak ve bunlardan kaçınarak daha uzun yaşarlar. Peki, kargalar kaç yıl yaşar? Kargalar hayati tehlikesi olmayan koşullarda 20 ila 30 yıl yaşayabilirler. Yetiştirilen kargaların bir kısmının 60 yıl yaşadığı söyleniyor.

Kargaların Ortalama Ömrü

Kargalar, boyut olarak en büyük ötücülerden sayılan bir kuş ailesidir ve en gelişmiş ve en zeki olanlar arasındadır. Normalde bir karganın yaşı 10 ila 15 yıl ama Avustralya kargasının ömrü 22 yıla kadar uzayabiliyor. Hayvanat bahçesinde bakılan kargalar ya da özel alanda izlenilen kargaların yaşam ömürleri daha fazla olabiliyor. Tutsak kargaların ve kuzgunların çoğu yalnızca 15 ila 20 yaşları arasında yaşar.

Doğada, hayvanlar genellikle çeşitli nedenlerle çok daha erken ölürler. Kargaların ortalama ömrü türlerine göre değişkenlik gösterse de 10 ila 15 yıl arasındadır. Pek çok karga türü, yaşamak için yiyecek toplar, gömer ve saklar, ardından kışın karla kaplı olsalar bile hazinelerinin yerlerini hatırlarlar. Sakladıkları yiyecekleri kazmakta inanılmaz bir ustalık gösterirler. Bazı karga türleri, mücevher ve saat gibi küçük, parlak şeyleri toplamaya düşkündür.

En Uzun Yaşayan Karga

Kargalar, farklı ortamlarda yaşama uyum sağlama konusunda büyük bir yeteneğe sahiptir ve bu nedenle türleri dünyanın çoğu yerine yayılmayı başarmıştır. İnsanlar tarafından yetiştirilen veya bakılan kargalar, daha iyi bakım nedeniyle çok daha uzun yaşayabilir. Yiyecek aramak için hiç vakit harcamak zorunda kalmıyorlar, kışın en derin günlerinde bile yiyecek sıkıntısı çekmiyorlar ve ayrıca veterinerlik hizmeti alıyorlar. En uzun yaşayan karga, Torres kargası olarak biliniyor. Ömrü ise 20 yıl ve üzeri olabiliyor. Vahşi doğada yaşayan bir karganın ömrü, ortalama olarak 15 20 yıldır. Leş kargası, vahşi doğada 15 yıla kadar yaşayabilir, ancak yaşam beklentisi de büyük ölçüde çevreye ve besin kaynağına bağlıdır.

Torres kargası 20 yıl ve üzeri

Kapşonlu karga (7 - 9 yıldır)

Leş kargası (ortalama ömrü 4 - 7 yıldır.)

Amerikan kargası (ortalama ömrü 7 - 8 yıldır.)

Kargalar En Fazla Kaç Yıl Yaşar?

Kargalar yaşamak için açık manzaraları, deniz kıyılarını, kayalık yamaçları, dağ ormanlarını, açık nehir kıyılarını, ovaları, çölleri ve ormanlık alanları tercih eder. Karga sorun çözme ve iletişim kurma becerisine sahip zeki bir hayvan olarak bilinir. Yüzleri unutmaz, doğada yalnız bulunur, gruplar halinde beslenir ve kargalardan biri öldüğünde grubun geri kalanı sırayla toplanır. Ölünün yasını tutarlar. Yırtıcı hayvanlara maruz kalırsa, diğer üyeler bir araya gelerek saldırı süreci adı verilen süreçte yırtıcıları kovalamaya başlar. Peki, kargalar en fazla kaç yıl yaşar en fazla yaşayan karga Torres kargası olup 20 yıl ve üzeri yaşayabilir.

Karga, memeliler, sürüngenler ve yumurtalar gibi küçük hayvanları yiyen etobur bir kuş olarak bilinir, ayrıca böcekleri, tohumları, tahılları, yemişleri, meyveleri, böcek olmayan eklembacaklıları, yumuşakçaları ve solucanları da yer. Ayrıca çöplerden beslendiği ve yiyecekleri ağaçlarda veya yerde kısa süreli olarak depoladığı gözlemlenmiştir.

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