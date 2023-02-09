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Köy göletlerinde yaşayan kaplumbağanın yaşından bahsedersek 70-80, denizde yaşayan kaplumbağalardan bahsedersek 100-150 yaşında veya daha da yukarısı olabilir. Kaplumbağaların ortalama ömrü 80- 90 yıl kadar olabiliyor. Kaplumbağanın bunca yıl yaşamasının sebebi, gelişiminin sürekli devam etmesi ve gizli bir halde kalmasıdır. Ayrıca diğer sürüngenler gibi kaplumbağa da soğukkanlıdır. Bu nedenle aktif kalabilmesi için vücudu ısıtması gerekir.

Kaplumbağaların Yaşam Süresi

Kışın yemek sorunu arttığında ve sıcaklık çok düştüğünde yemek yemeyi bırakırlar. Kışın nefes alma hızları ve kalp atışları da yavaşlar ve derin bir uykuya dalarlar. Araştırmalar, kaplumbağaların ilk günlerinde çok hızlı bir büyüme hızına sahip olduklarını ve istikrarlı bir hızla büyümeye devam ettiklerini gösteriyor. Ancak bu gelişme hızı yaşlarıyla da orantılı şekilde yavaşlar. Yaşam koşulları göz önüne alındığında kaplumbağaların yaşam süresi 70-80 yılı bulabiliyor.

Su Kaplumbağası Kaç Sene Yaşar?

Tatlı su kaplumbağaları ortalama 30 yıl yaşarlar, mükemmel bir çevre ve sağlık alanlarında gözetmen dahilinde ise 40 yıl yaşarlar. Deniz kaplumbağalarının 40-50 yıl kadar yaşayabildiği hatta daha da ileri gidebileceği kayıtlarda mevcuttur. Akdeniz sularında en yaygın olan Caretta Caretta türü 62 yaşına kadar yaşıyor.

Evcil ya da vahşi fark etmez; genellikle bu hayvanlar, ister karada ister suda olsunlar, ortalama olarak 40 ila 100 -150 yıl yaşarlar.

Küçük kara kaplumbağalarının ortalama ömrü 30/40 yıldır.

Deniz kaplumbağaları 80 yaşına kadar yaşar

Dev kaplumbağalar 100 yıldan fazla yaşama eğilimindedir

Karetta Karettalar Kaç Yıl Yaşar?

Deniz kaplumbağası sıcağı seven bir sürüngendir, bu nedenle soğuk mevsimde tropikal ve subtropikal sulara doğru hareket ederek göçler yapar. Güçlü çeneleri sayesinde yengeçlerin, denizkestanelerinin, çift kabukluların sert kabuklarını sorunsuz bir şekilde ezebilirler ama daha çok sünger, denizanası, böcek, kafadanbacaklılar, karides, balık ve balık yumurtası yerler.

Su Kaplumbağası Kaç Sene Yaşar?

Uzun ömür rekoru, Seyşeller ve Galapagos'un 150 yıla ulaşabilen dev kara kaplumbağalarına ait. Üreme döneminde, iyi bakılan bir kaplumbağa 120 yıl, Florida denilen kırmızı kulaklı bir kaplumbağa ise 30-40 yıl yaşayabilir. Kaplumbağaların bu kadar uzun yaşamalarının sebebi ise vücutlarındaki yavaşlıktan gelir. Kaplumbağalar sadece dikkate değer ölçüde yavaş hareket etmezler. Ayrıca, kalp atışından metabolizmaya ve sindirime kadar vücudunuzdaki tüm önemli süreçler nispeten yavaştır. Sonuç olarak, kaplumbağalar, diğer birçok hayvanın aksine, eskisi kadar hızlı yaşlanmazlar ve buna bağlı olarak ortalama ömürleri de uzar.

Deniz Kaplumbağası Yaşam Süresi

Deniz kaplumbağaları, bu kaplumbağa türleri kürek gibi uzuvları ve kafalarını kalkana sokmaları ile ayırt edilirler. Yeşil kaplumbağa türü ise Akdeniz'de yaygın olan, boyu bir metreye varan ve nesli tükenmekte olan bir tür olan kaplumbağalardan biridir, eti yenen türlerden biri ve dişi yeşil kaplumbağa iki hafta içinde yaklaşık 100-200 yumurta bırakır. Kaplumbağalarıdır. Tropik denizlerde bulunurlar. Örneğin su kaplumbağaları, oksijene ihtiyaç duymadan su altında birkaç ay yaşayabilirler. Bazı deniz kaplumbağaları 70- 80 yıl yaşayabiliyor. 100 yıldan fazla uzun bir süre de yaşayabilir, ancak bu özel koşullar altında yapılır. Gözetim altında beslenen ve dengeli bir diyetle izlenen kaplumbağaların yaşam süresi de artmaktadır.

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