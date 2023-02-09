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Haberler Yaşam İnekler Kaç Yıl Yaşar? İneklerin Ortalama Ömrü ve Yaşam Süresi Nedir?
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İnekler kaç yıl yaşar? İneklerin ortalama ömrü ve yaşam süresi nedir?

İnekler çoğunlukla 15 ile 20 yıl yaşar ve çoğu durumda çiftlikte, köyde yetiştirilen inekler belli bir ağırlığa geldiklerinde kesilir ve eğer inek hastalanır ya da yenmezse tüm ineklerin ortalama ömrü ve yaşam süresi 15 ile 20 yıl civarındadır.

İnekler Kaç Yıl Yaşar? İneklerin Ortalama Ömrü ve Yaşam Süresi Nedir?
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İneklerin etinden ve sütünden yararlanıldığı için yaşam süreleri bununla orantılı olarak düşmektedir. Yaşam sürelerinin kalitesini arttırmak için şunlara dikkat edilmesi gerekir:

  • Sağım ekipmanlarının hijyenini daha sıkı kontrol etmek
  • Tedavi etmek için ineğin dinlenme döneminden yararlanmak
  • İneklerin iltihaplanması ve enfeksiyonlara karşı aşırı duyarlı olmalarına karşı dikkatli olunmalı

Simental İnek Kaç Yıl Yaşar?

Simental inek ırkı, çiftçiler arasında en eski ve en popüler olanlardan biridir. Sütü ve eti için yetiştirilebilir ve birçok ülkede kaliteli ve popülerdir. Peki, Simental inek kaç yıl yaşar? İyi bakılan bir simental inek 25 30 yaşına kadar yaşayabilir. Dünya çapında 40 milyon örneğiyle en yaygın sığır ırklarından biridir ve tüm kıtalarda bulunabilir. Almanya, Avusturya ve İsviçre'de, Simental sığırları hala geleneksel olarak Alpler'in dağ çayırlarında tutulmaktadır. Diğer birçok sığır ırkının aksine, Simental sığırları kaba lifli kas dokusuna sahiptir.

Holstein İnek Kaç Yıl Yaşar?

Holstein inekler, siyah ve beyaz derileri ile ayırt edilirler ve bazıları sadece siyah veya beyazdır ve birkaç tanesi kırmızı veya beyazdır ve boyut olarak en büyük süt inekleridir. Holstein-Fersian, Jersey, Guernsey, Ayrshire ve Swiss esmer (montofon, esmer) inek ırkları en önemli süt ineği ırkları arasındadır. Bununla birlikte, Holstein-Fersian, diğerlerine göre daha fazla süt üretir. Peki, Holstein inek kaç yıl yaşar? İnekler yıllarca yaşayabilir. Ancak tarımda kullanılan diğer hayvanlar gibi, et ve süt endüstrileri tarafından ekonomik bir kaynak olarak görüldüğü için ömürleri genellikle büyük ölçüde kısalır. Holstein inekler 15 yıl yaşayabilir.

En Yaşlı İnek

İyi bir diyetle ve gözetim altında bulundurmadan inekler 20 ile 25 yıl arasında yaşarlar. Hatta 40 yaşını geçmiş ineklerin kayıtları bile var. Ancak bu yapılandırmalar, insan müdahalesi nedeniyle genellikle yaygın değildir. En yaşlı inek Big Bertha, Guinness Rekorlar Kitabı'na iki kez girdi. Biri 49 yıl yaşadığı için, diğeri 39 buzağı doğurduğu için. Dünyanın en yaşlı ineği, 2. Dünya Savaşı'nın ortasında İrlanda'da doğdu ve 31 Aralık 1993'te ülkenin güneyinde öldü. Toplamda 49 yıl yaşadı ve bu onu dünyanın en uzun ömürlü ineği olarak rekor kitaplarına yerleştirdi.

İneklerin Yaşam Süreleri

İneklerin ömrü ile ilgili olarak, çoğu süt ineğinin ömrünün son 20 yılda büyük ölçüde arttığı belirtilmelidir. İnekleri yalnızca süt üretimi için yetiştirmek yerine, çiftçiler daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü inekleri seçerek daha sağlıklı ve daha dayanıklı inekler yetiştirmeye odaklandılar. İneklerin yaşam süreleri ve genlerinin kombinasyonu, bir ineğin yaşam süresinde fark yaratır. Genomik (genetik test) ineklerin yaşamlarında olumlu değişiklikler yapılmasına yardımcı olur. Genomik testlerin sonuçlarına dayanarak, ineklerin DNA'sı hakkında birçok bilgi elde edilebiliyor. İnekleri test ederek, hangi ineklerin uzun ömür için en iyi genlere sahip olduğunu öğrenmek mümkün. Aslında hangi ineklerin daha uzun yaşayacağını tahmin etmek mümkün.

Bir inek doğal olarak uzun süre yaşayabilir. Ancak acı gerçek şu ki, et ve süt inekleri genellikle doğal olarak çok fazla yaşatılmıyor. Çünkü yüz milyonlarca litre süt, et ve deri üretmek için yetiştiriliyorlar. İneklerin ortalama ömrü 15- 20 yıl arasındadır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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