Kargo firmasına silah baskını

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Konya'da, kaçak silah sevkiyatı polis engeline takıldı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda adeta cephanelik ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Beyşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine bir kargo firmasına operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİNİN İŞ YERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Kargo gönderisini yaptığı belirlenen şüphelinin iş yerine de ekipler tarafından operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 20 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 301 adet ucu açılmış tabanca namlusu, 44 adet tabanca şarjörü ve 620 adet tabanca parçası ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şehir dışına gönderilmek üzere olduğu ortaya çıkan silah ve silah parçaları ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.