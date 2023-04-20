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Haberler Gündem 3. Sayfa Karı, koca, 2 de çocuk... Bir aile yok oldu! - Son dakika haberleri
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Karı, koca, 2 de çocuk... Bir aile yok oldu!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde TIR'la çarpışan otomobildeki karı koca ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu TIR'da başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. TIR sürücüsü ise tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Karı, koca, 2 de çocuk... Bir aile yok oldu! - Son dakika haberleri
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AA

Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiinde gece saatlerinde Salih U. (51) idaresindeki TIR ile Feyzullah Doğan'ın (41) kullandığı otomobil çarpıştı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

AA'da yer alan habere göre otomobil sürücüsü ile eşi Şahsenem Doğan (34), çocukları Eren (12) ve Koray (3) olay yerinde yaşamını yitirdi.

3 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

TIR sürücüsü ile yanındaki Hacı K. (59) ve otomobilde bulunan Yiğit D. (17) yaralandı. Yaralılar, sağlık personelince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

TIR'DA KAZA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Çarpışma sonucu TIR'da başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

TIR sürücüsü ise tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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