Karı, koca, 2 de çocuk... Bir aile yok oldu!

Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiinde gece saatlerinde Salih U. (51) idaresindeki TIR ile Feyzullah Doğan'ın (41) kullandığı otomobil çarpıştı.
4 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
AA'da yer alan habere göre otomobil sürücüsü ile eşi Şahsenem Doğan (34), çocukları Eren (12) ve Koray (3) olay yerinde yaşamını yitirdi.
3 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
TIR sürücüsü ile yanındaki Hacı K. (59) ve otomobilde bulunan Yiğit D. (17) yaralandı. Yaralılar, sağlık personelince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
TIR'DA KAZA SONRASI YANGIN ÇIKTI
Çarpışma sonucu TIR'da başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
TIR sürücüsü ise tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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