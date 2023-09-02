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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karı kocayı feci kaza ayırdı! Tekirdağ'da otomobil denize uçtu!

        Karı kocayı feci kaza ayırdı! Otomobil denize uçtu!

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, 8 metre yükseklikten denize uçan otomobildeki lise müdürü 46 yaşındaki Esma Deniz Dellal Erkutlu hayatını kaybetti, 39 yaşındaki eşi Ahmet Gürkan Erkutlu ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 10:23 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:33
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        Karı kocayı feci kaza ayırdı! Otomobil denize uçtu!
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        Tekirdağ'da kaza, gece saatlerinde, Şarköy'ün Mürefte-Hoşköy mahalleleri arasındaki kara yolunda meydana geldi.

        OTOMOBİL 8 METREDEN DENİZE UÇTU

        DHA'da yer alan habere göre Ahmet Gürkan Erkutlu'nun (39) direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, 8 metre yükseklikten denize uçtu.

        ARAÇ DENİZDE TERS DÖNDÜ

        Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suda ters dönen otomobilde hafif yaralanan Ahmet Gürkan Erkutlu, kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıktı.

        KOCA HASTANEYE KALDIRILDI

        İtfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan Ahmet Gürkan Erkutlu, ilk müdahalesinin ardından Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, Erkutlu´nun eşi Esma Deniz Dellal Erkutlu'nun cansız bedeni bulundu. Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü olan Erkutlu'nun cenazesi, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Tekirdağ
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