Karim Hafez'in cezasına indirim

Paşa'dan bir transfer daha!

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören ve TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezasına çarptırılan Hafez'in itirazının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, olayın oluş şekli dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle cezanın 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para şeklinde düzletilmesine oybirliğiyle karar verildiği kaydedildi.