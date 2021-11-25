Karın ağrısı, insan hayatında sık karşılaşılan, çoğu zaman kendiliğinden geçen ve ek tedavi gerektirmeyen bir durumdur. Karın ağrısı için basit ve hızlı çözümler mevcutken, evde de tedavi yöntemleri vardır.
KARIN AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?
1 - Basit ve Hızlı Çözümler Denemek
Tuvalete git
Karnına ılık kompres uygula
Ayağa kalk ve ayak parmaklarına dokun
Kendini tutma, kus
Küvette sıcak duş al
Karnına masaj yap
Reçetesiz ilaç kullan
2 - Evde Tedavi Uygulamak
Kuru erik ya da lif içeriği yüksek başka yiyecekler ye
Nane, papatya ve zencefil çayı iç
Sodyum bikarbonat ve su çözeltisi hazırla
Elma sirkesi iç
Aloe vera suyu iç
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