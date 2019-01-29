Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Antalya’nın Finike ilçesinde yaşayan oğlunun yanına ziyarete giden Fadime Taşdemir, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede böbrek kanseri olduğunu öğrendi. Taşdemir, ameliyatla sağlığına kavuştu. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Lekili ise yapılan böbrek tümörü ameliyatının, bölgede yapılan ilk ameliyat olduğunu söyledi.
İHA'nın haberine göre; Yozgat'ta yaşayan Fadime Taşdemir (68),Finike Turunçova Mahallesi'nde oturan oğlunun yanına ziyarete gitti. Burada rahatsızlanan Taşdemir, oğlu tarafından Kumluca ilçesinde bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Muayene ve tetkikleri yapılan Taşdemir'e böbrek kanseri teşhisi konularak, üroloji bölümüne sevk edildi. Hastaya böbrek kanseri teşhisi konularak ameliyat olması önerildi.
“SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"
Böbreği alınan Taşdemir sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi. Kendisinin bu güne kadar böbrekleriyle ilgili herhangi bir rahatsızlık duymadığını ifade eden Taşdemir, “Karın ağrısıyla rahatsızlandım, hastaneye geldiğimde yapılan muayene sonucu böbreğimde tümör olduğu ortaya çıktı. Ameliyat olmam istendi, ameliyat oldum ve sağlığıma kavuştum. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
“SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRECEKTİR"
Böbrek kanserilerinin çoğu zaman sinsi ilerlediğini ve hastaya herhangi bir belirti vermediğine işaret eden Prof. Dr. Murat Lekili, “Hastamız karın ağrısı şikayetiyle gelmiş, yapılan tetkik değerlendirmelerinde üroloji muayenesinin uygun olacağına karar verildikten sonra böbreğindeki tümör tespit edildi. Başarılı bir operasyonla böbreği alındı, tümörün herhangi bir yayılımı yok. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz. Bundan sonraki yaşamında kontrollerde daha sağlıklı bir yaşam sürecektir” dedi.
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