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        Haberler Gündem Güncel Karlıova'da 7 köy yolu kapandı | Son dakika haberleri

        Karlıova'da 7 köy yolu ulaşıma kapandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:51 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:51
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        Karlıova'da 7 köy yolu kapandı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yarım metreye ulaştığı ilçede, 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İlçe Özel İdare ekipleri tarafından köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

        Belediye ekipleriyse ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda temizleme çalışmalarına başladı. Toplanan karlarsa kamyonlarla ilçe dışına taşındı.

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        #Bingöl Haberleri
        #kar yağışı
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