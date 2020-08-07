Karma ciltler bakım yapılırken zor bir uygulama gerektirir. T bölgesi denilen; alın, burun ve çene kısımları yağlı diğer kısımlar ise kuru olur. O nedenle iki farklı uygulama yapılması ya da ona uygun ürünler kullanılmasına ihtiyaç duyulur.
Karma Cilt Bakım Uygulaması Nasıl Olmalıdır?
- Karma cilde uygun olan losyon ve temizleyici ürünler kullanılmalıdır. Cildin bir kısmı yağlanmaya başlar bir kısmı ise; kurur. Bu ikisi arasındaki dengeyi sağlamak gereklidir. O nedenle kullanılan ürünlerin seçimine özen göstermek gereklidir.
- Karma cilde makyaj uygulamadan önce yağ giderici mendilleri kullanmanız ve yağlı bölgeleri temizleyerek makyajı uygulamanız gerekir. Yoksa burun, alın ve çene kısmı çabuk yağlanacağı için makyaj bu kısımlarda parlayacaktır.
- Karma ciltlerde cilt temizliği uygulanması gün içerisinde bir defaya mahsus yapılmalıdır. Kuru olan bölgelerde kırışıklık artabilir.
- Karma ciltler için yağ giderici bantlardan kullanabilirsiniz. Makyaj öncesi uygulayabilirsiniz.
- Kuru kısım olan yanak bölgesi kremle nemlendirilmesi gereklidir. Alın, burun ve çene kısımlarının da bantlarla ya da mendille temizlenmesi önemlidir.
- Karma ciltlerde güneş koruyucu kremleri kullanması gereklidir. Kuru kısımların güneşten etkilenmemesi için şarttır.
- Karma ciltler için doğal bakım maskeleri de uygulayarak cildin dengesini koruyabilirsiniz.
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