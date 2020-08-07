Karma ciltler bakım yapılırken zor bir uygulama gerektirir. T bölgesi denilen; alın, burun ve çene kısımları yağlı diğer kısımlar ise kuru olur. O nedenle iki farklı uygulama yapılması ya da ona uygun ürünler kullanılmasına ihtiyaç duyulur.

Karma Cilt Bakım Uygulaması Nasıl Olmalıdır?