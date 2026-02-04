Karnabahar köftesi tarifi: karnabahar köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Karnabahar köftesi, başta Türkiye mutfağı olmak üzere sebze ağırlıklı yemeklerin yaygın olduğu mutfaklarda bilinen bir lezzettir. Türkiye'de ev mutfağında sık hazırlanır ve genelde hafif ana yemek ya da ara sıcak olarak tüketilir. Akdeniz mutfaklarında sebze köfteleri önemli bir yer tutar ve Yunanistan mutfağında karnabahar benzeri sebzelerle yapılan kızartmalar görülür.
Balkan mutfaklarında da sebze bazlı köfteler yaygındır; Bulgaristan ve Arnavutluk mutfaklarında haşlanmış sebzelerin yumurta ve unla birleştirildiği tarifler bulunur. Orta Avrupa’da ise Almanya mutfağında sebze köfteleri daha sade biçimde hazırlanır ve fırın ya da tavada pişirilir. Bu mutfaklarda tarifler farklılık gösterse de temel yaklaşım, karnabaharı doyurucu ve pratik bir yemek haline getirmeye dayanır. İşte karnabahar köftesi yapılışı.
KAŞARLI KARNABAHAR KÖFTESİ TARİFİ
Karnabahar köftesi, sebze ağırlıklı ve doyurucu yapısıyla ev mutfağında sık hazırlanan bir yemektir. Doğru teknikle yapıldığında dışı hafif kızarmış, içi yumuşak ve dağılmayan bir kıvam kazanır. Hazırlık aşamalarına dikkat edildiğinde hem lezzet hem de doku korunur. Karnabaharın enerji değeri düşüktür ve lif oranı yüksektir. Bu özellikler tokluk hissini destekler. Fırında ya da az yağla tavada pişirilen köfteler, kızartmaya kıyasla daha dengeli bir seçenek sunar. Un ve galeta unu miktarı kontrollü tutulduğunda kalori yükü artmaz. Yanında ekmek ya da ağır soslar tercih edilmediğinde öğün dengesi korunur. Bu nedenle karnabahar köftesi, porsiyon kontrolü sağlanarak diyet listelerinde yer alabilir.
Karnabahar köftesi malzemeleri
Karnabahar çiçeklerine ayrılır ve bol suyla yıkanır. Geniş bir tencerede su kaynatılır ve içine az miktarda tuz eklenir. Karnabaharlar kaynayan suya alınır ve tamamen yumuşayana kadar haşlanır. Haşlama süresi iyi ayarlanmalıdır, sert kalan karnabahar köftenin bağlanmasını zorlaştırır. Haşlanan karnabahar süzülür ve fazla suyu tamamen akıtılır. Ardından çatal yardımıyla ya da eziciyle püre haline getirilir.
Ezilen karnabahar derin bir kaba alınır. Üzerine yumurta eklenir ve karıştırılır. Ardından un ve galeta unu ilave edilir. Rendelenmiş kaşar peyniri, doğranmış maydanoz ve baharatlar eklenir. Tüm malzemeler homojen bir yapı oluşana kadar karıştırılır. Harç ele alındığında dağılmayan, şekil verilebilen bir kıvamda olmalıdır. Gerekirse az miktarda un eklenebilir. Hazırlanan harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır. Avuç içinde yuvarlanır ve hafif bastırılarak köfte formu verilir. Tüm harç aynı şekilde şekillendirilir. Köftelerin eşit kalınlıkta olması pişirme sırasında dengeli sonuç verir.
Tavaya yeterli miktarda sıvı yağ alınır ve ısıtılır. Yağ kızdığında köfteler dikkatlice tavaya yerleştirilir. Orta ateşte her iki yüzü eşit şekilde kızartılır. Köfteler altın rengi aldığında kevgirle alınır ve kağıt havlu üzerine çıkarılır. Bu işlem fazla yağın süzülmesini sağlar. Karnabahar köftesi yanında sunulacak eşlikçiler, yemeğin sebze temelli yapısını tamamlamalı ve tabağı dengede tutmalıdır. Yoğurt bu köfteyle uyumlu bir tercihtir ve sade ya da sarımsakla hazırlanmış şekilde servis edilebilir.
Mevsim yeşillikleriyle yapılan hafif bir salata, kızartma dokusunun ağırlığını azaltır ve ferah bir tat sağlar. Limonlu marul, roka veya semizotu gibi yeşillikler köftenin tadını bastırmadan eşlik eder. Ayran, sıcak servis edilen köfteyle birlikte dengeli bir içecek sunar. Fırında pişirilmiş sebzeler veya patates püresi de tabağı zenginleştirir. İnce dilimlenmiş tam buğday ekmeği ya da ev yapımı lavaş, köftenin yanında tercih edilebilir. Bu eşlikçilerle birlikte karnabahar köftesi, hem ana öğün hem de doyurucu bir sofra parçası haline gelir.
KARNABAHAR KÖFTESİ NASIL YAPILIR?
Karnabahar köftesinin başarılı olması, birkaç temel noktaya dikkat edilmesine bağlıdır. Karnabaharlar haşlanırken tamamen yumuşamalı ve süzüldükten sonra içinde su kalmamalıdır, aksi halde harç gevşek olur. Ezme işlemi homojen yapılmalı, iri parçalar bırakılmamalıdır. Bağlayıcı malzemeler eklenirken ölçü dengesi korunmalı, fazla un köftenin sertleşmesine yol açar. Harç hazırlandıktan sonra kısa süre dinlendirilirse kıvam daha iyi oturur. Pişirme aşamasında yağın iyi ısınmış olması köftenin dağılmasını önler. Köfteler tavaya yerleştirildikten sonra sık çevrilmez, her yüzün kendi kendine renk alması beklenir. Bu adımlar uygulandığında karnabahar köftesi hem formunu korur hem de yumuşak bir iç dokuya sahip olur.
Karnabahar köftesinin kalori değeri, pişirme yöntemi ve kullanılan malzemelere göre değişir. Kızartılarak hazırlanan bir adet orta boy karnabahar köftesi yaklaşık 90–120 kalori aralığındadır. Bu değerin önemli kısmı yumurta, un ve kızartma sırasında çekilen yağdan gelir. Fırında ya da az yağla tavada yapılan versiyonlarda kalori miktarı düşer ve bir adet köfte ortalama 60–80 kalori seviyesine iner. Porsiyon üç adet olarak tüketildiğinde toplam enerji değeri kızartma yöntemiyle 270–360 kaloriye ulaşabilir. Yanında yoğurt, salata ya da ekmek gibi ekler tüketildiğinde toplam kalori artar. Tek başına tüketildiğinde ise karnabahar köftesi, sebze ağırlıklı yapısıyla dengeli bir öğün sunar.