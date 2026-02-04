Karnabahar köftesi tarifi: karnabahar köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Balkan mutfaklarında da sebze bazlı köfteler yaygındır; Bulgaristan ve Arnavutluk mutfaklarında haşlanmış sebzelerin yumurta ve unla birleştirildiği tarifler bulunur. Orta Avrupa’da ise Almanya mutfağında sebze köfteleri daha sade biçimde hazırlanır ve fırın ya da tavada pişirilir. Bu mutfaklarda tarifler farklılık gösterse de temel yaklaşım, karnabaharı doyurucu ve pratik bir yemek haline getirmeye dayanır. İşte karnabahar köftesi yapılışı.

KAŞARLI KARNABAHAR KÖFTESİ TARİFİ

Karnabahar köftesi, sebze ağırlıklı ve doyurucu yapısıyla ev mutfağında sık hazırlanan bir yemektir. Doğru teknikle yapıldığında dışı hafif kızarmış, içi yumuşak ve dağılmayan bir kıvam kazanır. Hazırlık aşamalarına dikkat edildiğinde hem lezzet hem de doku korunur. Karnabaharın enerji değeri düşüktür ve lif oranı yüksektir. Bu özellikler tokluk hissini destekler. Fırında ya da az yağla tavada pişirilen köfteler, kızartmaya kıyasla daha dengeli bir seçenek sunar. Un ve galeta unu miktarı kontrollü tutulduğunda kalori yükü artmaz. Yanında ekmek ya da ağır soslar tercih edilmediğinde öğün dengesi korunur. Bu nedenle karnabahar köftesi, porsiyon kontrolü sağlanarak diyet listelerinde yer alabilir.

REKLAM Karnabahar köftesi malzemeleri Orta boy karnabahar

Yumurta

Un

Galeta unu

Rendelenmiş kaşar peyniri

İnce doğranmış maydanoz

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Sıvı yağ Karnabahar çiçeklerine ayrılır ve bol suyla yıkanır. Geniş bir tencerede su kaynatılır ve içine az miktarda tuz eklenir. Karnabaharlar kaynayan suya alınır ve tamamen yumuşayana kadar haşlanır. Haşlama süresi iyi ayarlanmalıdır, sert kalan karnabahar köftenin bağlanmasını zorlaştırır. Haşlanan karnabahar süzülür ve fazla suyu tamamen akıtılır. Ardından çatal yardımıyla ya da eziciyle püre haline getirilir. Ezilen karnabahar derin bir kaba alınır. Üzerine yumurta eklenir ve karıştırılır. Ardından un ve galeta unu ilave edilir. Rendelenmiş kaşar peyniri, doğranmış maydanoz ve baharatlar eklenir. Tüm malzemeler homojen bir yapı oluşana kadar karıştırılır. Harç ele alındığında dağılmayan, şekil verilebilen bir kıvamda olmalıdır. Gerekirse az miktarda un eklenebilir. Hazırlanan harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır. Avuç içinde yuvarlanır ve hafif bastırılarak köfte formu verilir. Tüm harç aynı şekilde şekillendirilir. Köftelerin eşit kalınlıkta olması pişirme sırasında dengeli sonuç verir.

REKLAM Tavaya yeterli miktarda sıvı yağ alınır ve ısıtılır. Yağ kızdığında köfteler dikkatlice tavaya yerleştirilir. Orta ateşte her iki yüzü eşit şekilde kızartılır. Köfteler altın rengi aldığında kevgirle alınır ve kağıt havlu üzerine çıkarılır. Bu işlem fazla yağın süzülmesini sağlar. Karnabahar köftesi yanında sunulacak eşlikçiler, yemeğin sebze temelli yapısını tamamlamalı ve tabağı dengede tutmalıdır. Yoğurt bu köfteyle uyumlu bir tercihtir ve sade ya da sarımsakla hazırlanmış şekilde servis edilebilir. Mevsim yeşillikleriyle yapılan hafif bir salata, kızartma dokusunun ağırlığını azaltır ve ferah bir tat sağlar. Limonlu marul, roka veya semizotu gibi yeşillikler köftenin tadını bastırmadan eşlik eder. Ayran, sıcak servis edilen köfteyle birlikte dengeli bir içecek sunar. Fırında pişirilmiş sebzeler veya patates püresi de tabağı zenginleştirir. İnce dilimlenmiş tam buğday ekmeği ya da ev yapımı lavaş, köftenin yanında tercih edilebilir. Bu eşlikçilerle birlikte karnabahar köftesi, hem ana öğün hem de doyurucu bir sofra parçası haline gelir.