Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Karnabahar yemeği tarifi: Karnabahar yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Karnabahar yemeği tarifi: Karnabahar yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Karnabahar yemeği, sağlıklı ve besleyici yapısıyla özellikle sebze severlerin favorileri arasında yer alır. Kolay yapımı ve lezzetiyle sofralarınızı şenlendirecek bu tarifte, karnabaharın en güzel halini keşfedeceksiniz. İşte karnabahar yemeği tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karnabahar yemeği tarifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karnabahar, kış aylarının en sevilen sebzelerinden biridir. Hafifliği ve farklı tariflerde kullanılabilirliği sayesinde çok yönlü bir lezzet sunar. Özellikle zeytinyağlı ya da salçalı karnabahar yemeği, ana yemek olarak ya da yan yemek olarak tercih edilebilir. Bu yazımızda pratik bir karnabahar yemeği tarifi ve püf noktalarını sizinle paylaşıyoruz.

        Karnabahar Yemeği İçin Malzemeler

        • 1 adet orta boy karnabahar
        • 1 adet büyük boy soğan
        • 2 diş sarımsak
        • 2 adet domates (rendelenmiş) veya 2 yemek kaşığı domates salçası
        • 1 adet havuç (isteğe bağlı)
        • 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
        • 1 su bardağı sıcak su

        Karnabahar Yemeği Nasıl Yapılır?

        REKLAM

        Karnabahar farklı tarifler için çok uygun bir sebzedir. İşte klasik karnabahar yemeği tarifi:

        • Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve bol suyla güzelce yıkayın.
        • Temizlenen karnabaharları tuzlu suda 5 dakika kadar haşlayın. Bu işlem hem sebzenin kokusunu azaltır hem de daha hızlı pişmesini sağlar.
        • Haşladıktan sonra süzgeçle suyunu süzerek bir kenara alın.
        • Soğanı yemeklik doğrayın, sarımsakları ince ince kıyın.
        • Havuç kullanıyorsanız, halka halka doğrayarak hazır edin.
        • Tencereye zeytinyağını ekleyin ve doğradığınız soğanları ekleyerek kavurmaya başlayın.
        • Soğanlar pembeleştiğinde sarımsakları ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurun.
        • Ardından rendelenmiş domatesleri veya domates salçasını ekleyerek karıştırın. Domatesler suyunu bırakana kadar pişirin.
        • Haşlanmış karnabaharları ve dilimlenmiş havuçları tencereye ekleyin.
        • Üzerine tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin.
        • Malzemeleri güzelce harmanlayın ve 1 su bardağı sıcak suyu tencereye ilave edin.
        • Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika karnabaharlar tamamen yumuşayana kadar pişirin.
        • Ara sıra karıştırarak yemeğin dibinin tutmasını engelleyin.

        Klasik karnabahar yemeği yapımı bir takım püf noktalarıyla daha lezzetli hale getirilebilir.

        REKLAM
        • Karnabaharın haşlama suyuna birkaç damla limon suyu eklerseniz, sebzenin kokusunu azaltabilirsiniz.
        • Daha zengin bir tat için yemeğe kıyma ekleyebilir ya da tamamen zeytinyağlı olarak hazırlayabilirsiniz.
        • Yemeğin suyunun kıvamını ayarlamak için su miktarını kontrollü şekilde ekleyin.

        Kıymalı Karnabahar Tarifi

        Karnabaharı daha doyurucu ve zengin bir şekilde hazırlamak isterseniz kıymalı karnabahar harika bir seçenek! Bol proteinli ve lezzetli bu tarif, klasik karnabahar yemeklerinden farklı olarak hem ana yemek olarak sunulabilir hem de özel gün sofralarına şıklık katar. Aşağıda kıymalı karnabahar yemeği yapılışı tarifini bulacaksınız:

        Malzemeler:

        • 1 adet orta boy karnabahar
        • 200 gram kıyma
        • 1 adet büyük boy soğan
        • 2 diş sarımsak
        • 2 yemek kaşığı domates salçası
        • 1 adet domates (rendelenmiş)
        • 1 adet yeşil biber (isteğe bağlı)
        • 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı pul biber
        • 1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
        • 1 su bardağı sıcak su

        Üzeri için:

        • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

        Kıymalı Karnabahar Yemeği Yapılışı

        • Karnabaharı çiçeklerine ayırın, yıkayın ve fazla büyük parçaları küçültün.
        • Bir tencereye su ekleyip biraz tuz ilave ederek karnabaharları 5 dakika haşlayın. Bu işlem, karnabaharın daha hızlı pişmesini ve kokusunun azalmasını sağlar.
        • Haşlanan karnabaharları süzgeçle süzün ve bir kenara alın.
        • Bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve yemeklik doğranmış soğanları kavurun.
        • Soğanlar pembeleşince ince doğranmış sarımsakları ekleyip kavurmaya devam edin.
        • Kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
        • Doğranmış biberi ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.
        • Domates salçasını ve rendelenmiş domatesi ekleyip karıştırın. Baharatları (tuz, karabiber, pul biber, kimyon) ilave edin ve karışımı bir süre pişirerek lezzetlerin birbirine geçmesini sağlayın.
        • Haşlanmış karnabaharları bir fırın tepsisine veya geniş bir tencereye alın.
        • Üzerine hazırladığınız kıymalı harcı gezdirerek her tarafına eşit şekilde yayın.
        • Sıcak suyu yemeğin üzerine gezdirin.
        • Fırında Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri hafif kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.
        • Tencerede Pişirme: Kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı şekilde yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
        • Fırında pişiriyorsanız, son 5 dakikada yemeğin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.
        • Peynir eriyip üzeri kızarana kadar pişirin.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Teğmenler için karar günü 16 Ocak
        Teğmenler için karar günü 16 Ocak
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Ödülü geri alındı
        Ödülü geri alındı
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"