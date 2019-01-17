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Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, karnede ödül ve ceza ölçüsünün çocuğun kişilik gelişimine etkilerinden söz etti.
“ONAY ARAYICI" KİŞİLİK ÖZELLİĞİ OLUŞABİLİR
Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, yüksek notlu karnede ödül, düşük notlu karnede ceza verilmesinin çocuğun onay arayıcılık ile ilgili kişilik özelliğinin oluşmasına neden olabildiğini belirterek şunları söyledi: “Ebeveynlerin tutum ve davranışları, karnedeki notlar hakkında iletişim tarzı, karneyi nasıl değerlendirdiği aslında çocuğun karnesini kendisinin nasıl değerlendirmesi gerektiğini belirler. Onay arayıcılık, kişinin yetişkinlik yaşamında çoğu zaman uyumsuz bir başa çıkma modu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özgüven veya kaygı ile ilişkili sorunların genellikle onay arayıcılık ile ilgili düşünce içeriğinden oluşması terapilerde sıklıkla karşılaştığımız sorunlardandır.”
ÇOCUK KENDİ FİKİR VE TERCİHLERİNİ OLUŞTURAMAZ
Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, “Çocuğa ceza verilmesi, ebeveynlerin onayını kaybetmenin korkunç bir şey olduğunu, dolayısıyla sosyal yaşamdan gelen herhangi bir durumla ilgili olumsuz geri bildirimlerin korkunç bir şey olduğunu içselleştirmesine neden olur. Sürekli onay almaya ihtiyaç duyan bir çocuk kendi fikir ve tercihlerini oluşturamaz” uyarısında bulundu.
Esma Uygun, aynı zamanda karne notu ve ders notlarının yüksek olması nedeniyle abartılı ödüllerin de aynı etkiyi yaptığını vurguladı.
KARNE ÇOCUKLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMELİ
Çocuğun karne notunun ebeveynlerle birlikte bütüncül şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Esma Uygun, anne-babalara şu tavsiyelerde bulundu: “Karnenin amacı, çocuğun yıl boyunca sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin ve yüksek performans gösterdiği derslerin ne olduğunu değerlendirmemize yarar. Karne başlı başına bir ödül-ceza sistemidir. Bu nedenle karne, geliştirilmesi gereken dersler için çözüm üretmek ve planlama yapmak için önemli bir fırsattır. Düşük notları olan bir karne ile karşılaşıldığında, ebeveynlerin çocukla birlikte karneyi değerlendirmesi gerekir.
KARNE ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN BİR FIRSATTIR
Karnenin dönem değerlendirmesi için bir sonuç olduğunu, bu sonuca neden olan faktörlerin neler olabileceğini, aynı durumla karşılaşmamak için neler yapılabileceği suçlayıcı olmadan ve yapıcı bir dille konuşulmalıdır. Çocuğun diğer dönem planlama yapması için ona fırsat verilmeli ve birlikte gözden geçirilmelidir. Gerekirse ebeveynler kendi çözüm önerilerini çocuğa aktarmalıdır. Çocuğun planlama becerilerinin gelişmesi için günlük yaşam içerisinde bile planlama yapması teşvik edilmelidir. Karne, çocuk eğitimi ve kişilik gelişimi için önemli bir fırsata çevrilmelidir.”
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