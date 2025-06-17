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        Haberler Bilgi Gündem Karneler ne zaman basılacak? İlkokul, ortaokul ve lise karneler basıldı mı?

        Karneler ne zaman basılacak? İlkokul, ortaokul ve lise karneler basıldı mı?

        2024-2025 eğitim öğretim yılının son günleri yaklaşırken, karne heyecanı da giderek artıyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki milyonlarca öğrenci, 20 Haziran'da karnelerini almayı bekliyor. Bu doğrultuda, "Karneler ne zaman basılacak?" sorusu da gündemdeki yerini aldı. Peki, karne basım süreci başladı mı, karneler hangi tarihte hazırlanacak? İşte bu konuya dair merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 17:25 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:25
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        Okullarda yaz tatili heyecanı bu hafta zirveye ulaşıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, 20 Haziran itibarıyla ikinci dönem karnelerini alarak 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayacak ve üç aylık yaz tatiline başlayacak. Bu süreçte, “Karneler ne zaman basılacak?” sorusu da gündemdeki yerini aldı. Peki, 2025 yılı ikinci dönem karneleri hazırlandı mı, ne zaman basılacak? Detaylar haberimizin devamında...

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        KARNELER BASILDI MI?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönem karneleri 20 Haziran Cuma günü öğrencilere verilecek.

        Karnelerin basım süreci okullar arasında farklılık gösterebiliyor. Genellikle dağıtım haftasının başında, pazartesi ya da salı günü tamamlanan bu süreç, bazı okullarda çarşamba gününe kadar uzayabiliyor.

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        KARNELER NE ZAMAN BASILACAK?

        Bu bilgiler doğrultusunda, ikinci döneme ait karne basım işlemlerinin en geç 18 Haziran 2025 Çarşamba günü tamamlanması öngörülüyor.

        Öğrencilerin notları ve devamsızlık durumları, veliler tarafından e-Okul sistemi üzerinden takip edilebiliyor.

        Olası hata ve karışıklıkların önüne geçmek adına, karne basımından önce e-Okul’daki bilgilerin gözden geçirilmesi ve kesin karne basım tarihinin öğrencinin kayıtlı olduğu okul yönetiminden öğrenilmesi tavsiye ediliyor.

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