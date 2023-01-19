Karne günü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşti ve öğrenciler 21 Kasım'da yeniden ders başı yaptı. 15 gün sürecek yarıyıl tatili ise yarın çalacak son ders zilinin ardından başlayacak. Peki, karneler ne zaman verilecek, saat kaçta dağıtılacak? İşte konuya dair detaylar...