KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karneler genellikle 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler. Ancak en doğru bilgi için okulun idaresiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir.