Karneler saat kaçta alınacak? Karne günü okula ne zaman gidilecek?
2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve karneler dağıtılacak. Karnelerini alacak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, karne günü saatini araştırıyor. Bu kapsamda "Karneler saat kaçta alınacak, okula ne zaman gidilecek?" soruları gündeme geldi. İşte tüm detaylar haberimizde...
İlkokul, ortaokul ve liseler için birinci dönemin sonuna gelindi. Öğrencilerin 16 Ocak Cuma günü karnelerini almasıyla birlikte sömestr tatili başlayacak. Öğrenciler ve veliler karne heyecanı yaşarken, karnelerin dağıtılacağı saat merak ediliyor. Peki, karne günü okula ne zaman gidilecek, karne günü serbest kıyafet giyilir mi? İşte yanıtı haberimizde...
KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 1. dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alacak.
KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Karneler genellikle 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler. Ancak en doğru bilgi için okulun idaresiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir.
KARNE GÜNÜ SERBEST KIYAFET GİYİLİR Mİ?
Karne günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okula serbest mi yoksa sivil mi gideceğine ilişkin bir yönetmelik bulunmamaktadır. Normal şartlarda okulun son günü mevzuatta yer aldığından okula üniforma ile gidilmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda karne günü serbest kıyafetle okula gidilip gidilemeyeceği, okul yönetiminin kararına bağlıdır.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
MEB'in 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre sömestr tatili (15 tatil) 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.