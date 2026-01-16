KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Okullarda karneler genellikle saat 10.00 - 12.00 arasında dağıtılmaktadır.

Karnelerin sabahçı ve tam gün öğrenim gören öğrenciler için 09:00 ile 11:00 saatleri arasında dağıtılması bekleniyor. Öğlenci öğrencilerin ise 11:00 ile 12:00 saatleri arasında karnelerini alacağı tahmin ediliyor.

Kesin saat bilgisi için öğrencilerin veya velilerin, öğrenim görülen okulun idaresiyle iletişime geçmeleri veya okulun resmi web sitesini ziyaret etmeleri önerilir.