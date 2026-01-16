Karneler saat kaçta verilecek? 16 Ocak 2026 Cuma ilkokul, ortaokul ve lise 1. dönem karne dağıtım saati kaç?
2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bugün karnelerini alacak ve ardından 15 günlük sömestr tatili başlayacak. Bu sebeple karnelerin ne zaman verileceği gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli, ''Karneler saat kaçta verilecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 16 Ocak 2026 ilkokul, ortaokul ve lise 1. dönem karne dağıtım saati hakkında detaylar.
KARNE DAĞITIM SAATİ 2026: KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), karnelerin dağıtılacağı saat hakkında bir kararı bulunmamaktadır. Bu nedenle karne dağıtım saati, okuldan okula farklılık göstermektedir.
Karnelerin, genellikle sabah saatlerinde, ders başlangıç saatinden itibaren dağıtıldığı bilinmektedir.
KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Okullarda karneler genellikle saat 10.00 - 12.00 arasında dağıtılmaktadır.
Karnelerin sabahçı ve tam gün öğrenim gören öğrenciler için 09:00 ile 11:00 saatleri arasında dağıtılması bekleniyor. Öğlenci öğrencilerin ise 11:00 ile 12:00 saatleri arasında karnelerini alacağı tahmin ediliyor.
Kesin saat bilgisi için öğrencilerin veya velilerin, öğrenim görülen okulun idaresiyle iletişime geçmeleri veya okulun resmi web sitesini ziyaret etmeleri önerilir.