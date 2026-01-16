Habertürk
        KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK? 16 Ocak 2026 ilkokul, ortaokul ve liseler saat kaçta karne alacak? 2025-2026 MEB 1. dönem karne dağıtım saati!

        Karneler saat kaçta verilecek? 16 Ocak 2026 Cuma ilkokul, ortaokul ve lise 1. dönem karne dağıtım saati kaç?

        2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bugün karnelerini alacak ve ardından 15 günlük sömestr tatili başlayacak. Bu sebeple karnelerin ne zaman verileceği gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli, ''Karneler saat kaçta verilecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 16 Ocak 2026 ilkokul, ortaokul ve lise 1. dönem karne dağıtım saati hakkında detaylar.

        Giriş: 16.01.2026 - 09:37 Güncelleme: 16.01.2026 - 09:37
        1

        2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sona ererken milyonlarca öğrenci ve velisi karne heyecanı yaşıyor. 16 Ocak 2026 Cuma bugün karnelerini alacak olan öğrenciler, ardından 15 günlük yarıyıl tatiline çıkacak. Sömestr için geri sayım devam ederken karnelerin verileceği saat hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, bugün karneler saat kaçta verilecek? 2026 İlkokul, ortaokul ve lise 1. dönem karne dağıtım saati kaç, her okulda karne saati aynı mı? İşte detaylar…

        2

        KARNE DAĞITIM SAATİ 2026: KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), karnelerin dağıtılacağı saat hakkında bir kararı bulunmamaktadır. Bu nedenle karne dağıtım saati, okuldan okula farklılık göstermektedir.

        Karnelerin, genellikle sabah saatlerinde, ders başlangıç saatinden itibaren dağıtıldığı bilinmektedir.

        3

        KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

        Okullarda karneler genellikle saat 10.00 - 12.00 arasında dağıtılmaktadır.

        Karnelerin sabahçı ve tam gün öğrenim gören öğrenciler için 09:00 ile 11:00 saatleri arasında dağıtılması bekleniyor. Öğlenci öğrencilerin ise 11:00 ile 12:00 saatleri arasında karnelerini alacağı tahmin ediliyor.

        Kesin saat bilgisi için öğrencilerin veya velilerin, öğrenim görülen okulun idaresiyle iletişime geçmeleri veya okulun resmi web sitesini ziyaret etmeleri önerilir.

        4

        İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak.

        İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
