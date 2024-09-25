Karpuzun yetiştiği yer görenleri şaşırttı

Karpuzun etrafını kaldırım taşlarıyla çevirip koruma altına aldıklarını söyleyen ilçe sakinlerinden Doğan Uğur, "Burada yeşillik olduğunu gördük. Sonradan filizlenmeye başlayınca karpuz olduğunu anladık. Kaldırım taşlarıyla etrafını çevirip koruma altına aldık. Şuan büyümesini bekliyoruz. Arkadaşlarla burada otururken baktık ki filizlenme var burada suladık bir müddet, sonra karpuz olduğunu fark ettik. Görenler şaşırıyor tabi ki. Yol ortasında karpuzu görünce fotoğraf çekiliyorlar" dedi.