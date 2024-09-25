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        Haberler Gündem Güncel Karpuzun yetiştiği yer görenleri şaşırttı | Son dakika haberleri

        Karpuzun yetiştiği yer görenleri şaşırttı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yol ortasında yetişen karpuz görenleri hayrete düşürdü. Durumu fark eden ilçe sakini Doğan Uğur ve arkadaşları, karpuzun etrafını kaldırım taşlarıyla çevirerek koruma altına aldı. İlk başta ne olduğu anlaşılmayan bitki, sulandıkça karpuza dönüştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:34
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kayalıyokuş Mahallesi'nde ara sokakta yol üzerinde yetişen karpuz hayrete düşürdü.

        Karpuz yetişmesine elverişli olmayan bu bölgede kendiliğinden çıkan karpuz, çevre sakinlerinin dikkatini çekti.

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        Durumu fark eden ilçe sakini Doğan Uğur ve arkadaşları, karpuzun etrafını kaldırım taşlarıyla çevirerek koruma altına aldı.

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        İlk başta ne olduğu anlaşılmayan bitki, sulandıkça karpuza dönüştü.

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        Karpuzun etrafını kaldırım taşlarıyla çevirip koruma altına aldıklarını söyleyen ilçe sakinlerinden Doğan Uğur, "Burada yeşillik olduğunu gördük. Sonradan filizlenmeye başlayınca karpuz olduğunu anladık. Kaldırım taşlarıyla etrafını çevirip koruma altına aldık. Şuan büyümesini bekliyoruz. Arkadaşlarla burada otururken baktık ki filizlenme var burada suladık bir müddet, sonra karpuz olduğunu fark ettik. Görenler şaşırıyor tabi ki. Yol ortasında karpuzu görünce fotoğraf çekiliyorlar" dedi.

        #karpuz
        #sivas
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