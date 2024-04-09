Kars bayram namazı vakitleri 2024: Kars'ta bayram namazı ne zaman saat kaçta kılınacak?
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle Müslümanlar, bayram namazına kalkarak cemaat ile beraber namaz kılacak. Bu kapsamda, araştırılan bayram namazı saatleri il il değişiyor. Peki, Kars bayram namazı ne zaman, saat kaçta? İşte, Kars 2024 bayram namazı vakitleri...
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle tüm Türkiye bayram namazı kılacak. İslam dininde; cemaat ile kılınan namazın toplumsal birliği ve beraberliği artırdığına inanılır. Özellikle bayram namazları, sosyal ilişkiler açısından büyük bir öneme sahiptir. Peki, Kars bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, detaylar...
KARS BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ramazan Bayramı namazı, bayramın ilk günü yani 10 Nisan Çarşamba günü kılınacak.
Kars bayram namazı saati: 06.08
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.
Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
BAYRAM NAMAZI 1. REKAT NASIL KILINIR?
- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
- İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
BAYRAM NAMAZI 2. REKAT NASIL KILINIR?
- İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.
Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE SORUMLU MUDUR?
Diyanet İşleri bayram namazı konusunda kadınların görevlerini şöyle anlatır;
İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, Cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler.
Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde Cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.